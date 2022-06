Bartolini ha inserito posizioni di lavoro per diplomati nell'area carriere del suo sito istituzionale. In particolare, l'azienda di spedizioni cerca impiegati per diversi settori, tra cui quello amministrativo, commerciale e logistico. Per candidarsi a queste tre Offerte di lavoro bisogna necessariamente accedere al portale del lavoro indicato prima e non ci sono scadenze entro cui partecipare alle selezioni.

Bartolini: diplomati per il settore amministrativo e commerciale

Riguardo alla ricerca di personale per il settore amministrativo, Bartolini ha bisogno di diplomati i quali avranno il compito di amministrare una filiale aziendale.

Ciò significa che si occuperanno di fatturazione, contabilità e collaboreranno alla gestione del personale. Potranno candidarsi coloro che hanno un diploma da ragioniere o titoli analoghi, possibilmente qualche esperienza in questo campo e conoscenza dei programmi informatici fondamentali. Il contratto di lavoro non viene specificato ma si lavorerà presso la sede di Brescia.

Per il settore commerciale, Bartolini seleziona diplomati a cui affidare l'incarico di promuovere e vendere i servizi forniti dall'azienda. Ad esempio il prescelto dovrà seguire la pratica relativa a una certa clientela, assisterla a livello telefonico e gestire la flotta commerciale esterna. Lo svolgimento di questo ruolo richiede almeno il possesso di un diploma, esperienza nella fase successiva alla vendita, conoscenza dei principali software e dell'inglese.

Anche in questo caso non si parla dell'inquadramento e i luoghi di lavoro saranno Landriano e Pisa Lavoria.

Bartolini seleziona personale per il settore logistico

A livello logistico, Bartolini necessita di personale per gestire un deposito. Nello specifico, la persona scelta si dedicherà all'inserimento dati, assisterà il cliente e svolgerà le operazioni di carattere impiegatizio relative a un magazzino assegnato.

Per far parte di questa selezione sarà necessario il possesso di un diploma e non è obbligatorio avere esperienza nel campo. A ciò si aggiunge la dimestichezza nell'uso degli applicativi informatici di base. Non ci sono cenni sul contratto di lavoro ma si potrà andare a lavorare nelle filiali di Guidonia e Rovigo.

Come si effettuano le candidature

Le candidature si effettuano online digitando 'bartolini lavora con noi' in modo da ottenere il link al portale del lavoro. All'interno di questo, un click sul pulsante 'Guarda le selezioni aperte' porterà direttamente all'elenco che comprende le tre posizioni aperte di cui si è parlato finora. Cliccando l'offerta preferita, si aprirà una pagina con la descrizione nella quale è possibile inoltrare la domanda lavorativa utilizzando il pulsante 'Accedi/Invia curriculum'.