Bartolini ha introdotto nuove offerte di lavoro nella parte del suo sito istituzionale dedicata alle carriere. Ad esempio la nota azienda di spedizioni sta cercando personale per lavoro d'ufficio operativo, consegne e assistenza. Le selezioni sono rivolte ai diplomati e non ci sono scadenze entro cui inoltrare il curriculum attraverso il portale del lavoro indicato prima. Le posizioni sono aperte sia a uomini che a donne.

Bartolini: lavoro d'ufficio operativo per diplomati

Quanto alla ricerca di diplomati per lavoro d'ufficio operativo, Bartolini sta selezionando impiegati da inserire nelle filiali in modo da gestirne la documentazione, la cassa e adoperarsi alla risoluzione dei problemi che possono emergere dall'avvio di una pratica di spedizione.

Il ruolo richiede il possesso di un diploma da ragioniere o comunque simile, di una qualche esperienza di carattere amministrativo e la capacità di usare i programmi informatici fondamentali. Tale figura operativa è ricercata a tempo pieno presso le sedi di Jesi, Piombino e Trento; mentre con contratto a tempo parziale viene selezionata per le sedi di Lodi e Pesaro.

Bartolini seleziona impiegati per l'ufficio consegne e assistenza

Altro personale viene selezionato da Bartolini per lavoro d'ufficio consegne e assistenza clienti. Nel primo caso, il candidato scelto organizzerà i viaggi dei trasportatori e in generale gestirà la spedizione in partenza dei pacchi e la consegna alla clientela. Quanto ai requisiti richiesti, oltre al diploma sarà necessario conoscere bene le zone assegnate agli spedizionieri e in via facoltativa avere esperienza in questo campo.

Si lavorerà full-time presso le filiali di Palmanova (GO) , Rovereto e Settimo Torinese; mentre part-time nella sede di Mi Sedriano.

Nel caso della selezione di impiegati per l'ufficio assistenza clienti, il nuovo assunto si occuperà per esempio di una consegna non andata bene, assistendo la clientela al telefono al fine di risolvere situazioni come: rottura di un pacco, danno al prodotto, mancata spedizione.

L'azienda richiede diplomati con esperienza nelle attività successive alla vendita, capacità di relazionarsi e conoscenza dell'inglese. Il lavoro dovrà essere svolto a tempo pieno nelle filiali di Padova Messaggeria e Rovereto.

Le candidature online

Per procedere con le candidature online bisogna innanzitutto digitare "Bartolini lavora con noi" su un motore di ricerca e accedere al portale del lavoro.

Al suo interno, il pulsante "Guarda le selezioni aperte" condurrà all'elenco dei ruoli ricercati, compresi i tre esempi descritti. A questo punto, cliccando la posizione preferita si potrà leggerne i dettagli e attraverso il pulsante "Accedi/Invia curriculum" si passerà all'inserimento della domanda di lavoro.