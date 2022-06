È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo protocollo di svolgimento delle prove dei concorsi pubblici con le regole anti-Covid aggiornate rispetto al testo del 15 aprile 2021. Numerose le novità e le regole alle quali dovranno attenersi i candidati ai concorsi. Rispetto alle regole precedenti, è stata fissata una durata massima delle prove. I test e le selezioni di presenza non potranno superare l'arco delle tre ore. Le prove, inoltre, dovranno essere organizzate in strutture decentrate rispetto al numero e alla provenienza geografica di chi si candida al concorso della Pubblica Amministrazione.

Concorsi pubblici, nuove regole per le prove in presenza: necessaria la mascherina fornita dalla pubblica amministrazione

La lettura esaustiva delle regole anti-Covid dei Concorsi Pubblici è riportata nella Gazzetta ufficiale numero 126 del 31 maggio 2022. Tra le regole, viene fissato il principio che le sessioni di prove debbano essere distanziate temporalmente per fare in modo che i candidati defluiscano ordinatamente e che ci sia il tempo per la necessaria pulizia dei luoghi di svolgimento dei concorsi. Il nuovo regolamento sullo svolgimento dei concorsi pubblici conferma l'obbligo di indossare la mascherina che dovrà essere, necessariamente, una Ffp2 o una Ffp3. Tuttavia, la mascherina dovrà essere messa a disposizione di ciascun candidato dalla pubblica amministrazione che organizza il concorso.

L'eventuale rifiuto a indossare la mascherina causerà l'esclusione dal concorso del candidato. Non si potranno utilizzare le mascherine chirurgiche o mascherine già portate dai candidati. Le uniche mascherine consentite saranno quelle fornite dall'amministrazione pubblica che organizza il concorso.

Nuove regole per le prove dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2022: cosa si può fare e cosa no?

Tutte le regole saranno in vigore per i concorsi della Pubblica amministrazione che si svolgeranno fino al 31 dicembre 2022. Con il nuovo regolamento, tutte le precedenti regole fissate dal decreto del 15 aprile 2021 sono integralmente sostituite.

Per svolgere le prove dei concorsi, le pubbliche amministrazioni dovranno prevedere dei percorsi di ingresso e di uscita a senso unico. A tal proposito, si dovranno predisporre dei cartelloni appositi che forniscano le dovute indicazioni ai candidati. Tra le regole sanitarie, i candidati potranno disporre di liquidi igienizzanti, mentre gli addetti a identificare i candidati saranno protetti da divisori in plexiglass. Durante la permanenza nei locali di svolgimento dei concorsi non sarà consentita la consumazione di alimenti, ma solo di bevande.

Tracce prove concorsi pubblici: non scritte, ma comunicate ai candidati con altoparlante

Ulteriori novità interessano le tracce delle prove dei concorsi pubblici.

In particolare, le tracce verranno comunicate verbalmente mediante l'utilizzo di un altoparlante. Inoltre, i candidati non riceveranno tracce scritte. Per quanto attiene alla sicurezza dei candidati, non è consentito avere degli accompagnatori per evitare assembramenti. Inoltre, ciascun candidato dovrà fornire autodichiarazione di non essere sottoposto all'isolamento per il Coronavirus.