Bartolini continua ad aggiornare il suo portale delle carriere aggiungendo posizioni di lavoro d'ufficio rivolte ai diplomati. In particolare, attualmente sono ricercati impiegati nel campo amministrativo, operativo e commerciale. Le candidature online a queste offerte di lavoro non prevedono scadenze ed è possibile inviare il curriculum accendendo al portale indicato prima.

Bartolini: selezioni di diplomati per lavoro d'ufficio amministrativo e operativo

Il personale d'ufficio amministrativo ricercato da Bartolini dovrà occuparsi di: fatturazione, recupero di un credito, incasso del giorno relativo alle consegne pagate in contanti, contabilità e chiusura conti.

Per questo ruolo saranno selezionati i diplomati in ragioneria o materie analoghe e considerati ideali coloro che hanno anche qualche esperienza amministrativa. Il contratto di lavoro non viene precisato per cui si presume sarà discusso nel colloquio. Si verrà assegnati alla filiale di Brescia.

Quanto al lavoro operativo, l'azienda cerca impiegati per la gestione del servizio di trasporto pacchi. Nello specifico, il candidato scelto si occuperà delle fasi di spedizione e consegna alla clientela, organizzando anche i viaggi affidati ai corrieri. Anche in questo caso il ruolo richiede persone diplomate ma che conoscano la zona da gestire. In via facoltativa sarà considerato anche il possesso di una certa esperienza nel settore.

L'inquadramento prevede turni di lavoro sia a tempo pieno che parziale e si potrà lavorare nelle filiali di: Bergamo Osio, Bologna Interporto, Bologna Roveri, Bolzano, Bra, Cagliari Elmas, Cagliari Messaggeria, Casei Gerola, Como, Crespellano, Desenzano, Empoli, Firenze Calenzano, Jesi, Landriano Messaggeria, Lodi, Mi Certosa, Parma, Pesaro, Pescara, Pescara Ovest, Piombino, Pisa, Pisa Lavoria, Porto Torres, Roma Fiano 2, To Grugliasco e Vicenza.

Bartolini: la ricerca di impiegati per il settore commerciale

Bartolini sta cercando impiegati per il settore commerciale i quali avranno l'incarico di promuovere e vendere il servizio offerto dall'azienda. I nuovi assunti seguiranno il cliente a livello telefonico, si occuperanno della relativa pratica contrattuale e gestiranno il personale commerciale esterno.

Tra i requisiti richiesti vi sono: diploma o laurea, esperienza nelle fasi precedenti e successive alle vendite, conoscenza delle applicazioni informatiche di base e dell'inglese. Il contratto di lavoro non viene indicato e si lavorerà nelle sedi aziendali di Ancona, Landriano e Pisa Lavoria.

Come candidarsi online

Per candidarsi online alle tre posizioni descritte sopra Bartolini mette a disposizione il suo portale del lavoro. La prima cosa da fare per accedervi è digitare 'bartolini lavora con noi' su un motore di ricerca così da ottenere il relativo link. Una volta dentro il portale, un click sul pulsante 'Guarda le selezioni aperte' condurrà immediatamente alla pagina che elenca le posizioni ricercate. A questo punto, non resta che cliccare l'offerta preferita, leggerne i dettagli e completare la candidatura attraverso il pulsante 'Accedi/Invia curriculum'.