L'azienda energetica Italgas sta selezionando personale da impiegare come tecnici di realizzazione investimenti, tecnici di distribuzione e come specialisti di telecontrollo. Tali Offerte di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati. Tali annunci non presentano date di scadenza e le candidature sono online.

Italgas: la ricerca di tecnici

Italgas sta cercando diplomati e laureati per il ruolo di tecnico realizzazione investimenti. In particolare, il nuovo assunto collaborerà alla redazione del preventivo di un progetto, all'ottenimento dei permessi necessari, controllerà i lavori in corso, gestirà conti, documenti, contratti, fornitori, maestranze e professionisti coinvolti.

Tale incarico richiede il possesso di un diploma da geometra o una laurea in ingegneria, conoscenze della contrattualità di settore e delle norme che regolano la creazione di infrastrutture energetiche. Si va ad aggiungere la conoscenza dei programmi informatici elencati nell'annuncio ufficiale. La sede di lavoro è a Sarre, provincia di Aosta.

Un'altra posizione aperta è quella del tecnico distribuzione, il quale assisterà il responsabile di cantiere nella gestione dei lavori. Per cui dovrà verificare come stanno avanzando i lavori, le concessioni ottenute, il rispetto degli standard normativi da parte di tutti gli attori coinvolti e attuare interventi di emergenza. Italgas ha bisogno di persone con un diploma di tipo meccanico, elettronico oppure con una laurea in ingegneria in ambito meccanico, elettrotecnico o energetico.

Inoltre, i candidati scelti dovranno conoscere Office, SAP, l'inglese e avere la patente B; mentre saranno valutati in via facoltativa coloro che hanno due anni di esperienza nell'assistenza al direttore dei lavori di cantiere. La sede di lavoro sarà a Venezia o a Roma.

Italgas cerca personale per l'ufficio come specialista di controllo

Italgas ha aperto una posizione anche come specialista telecontrollo. Tale figura dovrà fornire le indicazioni necessarie per installare i dispositivi di sorveglianza, controllare che tali congegni rispettino determinati standard tecnologici e dovrà gestire gli interventi manutentivi indispensabili a garantirne il corretto funzionamento.

Tra i requisiti richiesti vi sono: diploma informatico, elettronico, nel campo della telecomunicazione e automazione, oppure laurea in ingegneria informatica, elettronica o delle telecomunicazioni. La risorsa dovrà conoscere l'inglese e gli applicativi informatici, di telelettura e gestione reti mobili previsti dall'annuncio ufficiale. Il nuovo assunto dovrà spostarsi tra le varie sedi, ma principalmente sarà attivo in quella di Torino.

Come inviare il cv online

Per inviare il cv online e candidarsi alle offerte di lavoro succitate bisogna accedere al portale aziendale Italgas dedicato alle carriere.

La prima cosa da fare è digitare 'Italgas lavora con noi' su un motore di ricerca in modo da avere a disposizioni il link di tale portale.

Una volta all'interno, sarà necessario cliccare su 'Scopri di più' nell'area 'Scopri il Portale Carriere e Candidati' e poi su 'Posizioni aperte' nella pagina che compare. A questo punto si avranno di fronte i vari ruoli ricercati, pertanto è necessario cliccare su quello preferito, leggerne i dettagli e inviare il curriculum tramite il pulsante 'Candidati ora'.