Ferrovie dello Stato ha inserito nuove offerte di lavoro a tempo indeterminato. Fs Italiane assume nello specifico ingegneri dei processi manutentivi e specialisti galleria. Posizioni aperte anche per coloro che appartengono alle categorie protette, con il ruolo di specialista gestione ambientale.

Di seguito le nuove opportunità di lavoro del gruppo Ferrovie dello Stato, i requisiti e come fare per inoltrare la domanda.

Trenitalia: posizioni aperte a tempo indeterminato

Il Gruppo Fs, uno delle maggiori realtà nel settore dei trasporti, è alla ricerca di nuovo personale.

In particolare, si offrono posti per ingegneri dei processi manutentivi, per laureati in ingegneria, che andranno a lavorare all'interno degli impianti di manutenzione di primo livello con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato.

I neoassunti si occuperanno nello specifico del controllo degli impianti e analisi KPI, stilando accurati report e segnalando eventuali malfunzionamenti. Avranno poi cura di proporre la lista dei materiali di ricambio necessari, una volta effettuati gli opportuni controlli e di proporre soluzioni per la puntale revisione della manutenzione del materiale rotabile.

Tra i requisiti richiesti per lavorare come ingegnere dei processi manutentivi, oltre alla laurea (che deve essere conseguita negli ultimi tre anni), è richiesta la conoscenza della lingua inglese e di Office.

Dal momento che la sede di lavoro è in Piemonte (sede di Torino), la residenza in tale regione sarà considerata preferenziale. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 22 luglio.

Ferrovie dello Stato, nuove assunzioni disponibili

Tra le altre assunzioni di Ferrovie dello Stato anche quelle rivolte a specialisti gallerie.

Occorrono laurea magistrale in Ingegneria civile ed esperienza nel settore. Oltre al pacchetto Office, si chiede conoscenza dei software MIDAS e PLAXIS.

Per questa offerta di lavoro Ferrovie delle Stato offre contratto è a tempo indeterminato. La sede è a Roma e la candidatura va inviata entro il 28 agosto.

Offerte di lavoro Trenitalia per Categorie protette

Trenitalia Tper assume lavoratori appartenenti alle categorie protette in qualità di specialisti gestione ambientale. Occorre laurea in ingegneria ambientale o equipollenti e conoscenza della c.d. Diagnosi Energetica, oltre che dei principali strumenti informatici.

Completano il profilo ideale esperienza almeno biennale nel settore e propensione sistemica al lavoro. La sede è a Bologna e il contratto offerto è a tempo indeterminato. Chi fosse interessato, può inoltrare la domanda entro e non oltre il 1° agosto, come sempre in modalità telematica compilando il form nella sezione Lavora con Noi del sito ufficiale Trenitalia.