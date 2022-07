Bartolini ha aggiornato la sua pagina web dedicata alle carriere con posizioni di lavoro d'ufficio. Ad esempio, l'azienda sta selezionando diplomati i quali potranno lavorare come impiegati operativi, amministrativi, prese e consegne e assistenza clienti. Le candidature online potranno effettuarsi senza dover rispettare scadenze e per partecipare alle selezioni sarà necessario accedere al portale del lavoro indicato all'inizio.

Bartolini: lavoro d'ufficio per impiegati operativi e amministrativi diplomati

Bartolini ha bisogno di impiegati operativi per il seguente lavoro d'ufficio: preparazione dei documenti di spedizione, gestione cassa, inserimento dei dati relativi alle consegne e risoluzione delle problematiche di servizio.

L'azienda richiede diplomati in ragioneria, o discipline simili, che conoscano i principali programmi informatici e in via facoltativa con esperienza in questo campo. Il contratto di lavoro potrà essere a tempo pieno o con un turno part-time di pomeriggio e si lavorerà nelle filiali di: Bologna Interporto, Bologna Roveri, Bolzano, Bra, Cagliari Elmas, Cagliari Messaggeria, Casei Gerola, Como, Crespellano, Desenzano, Imperia, Jesi, Landriano, Landriano Messaggeria, Lucca, Mi Certosa, Parma, Pesaro, Pescara, Pescara Ovest, Pisa, Porto Torres, Roma Fiano 2, To Grugliasco e Vicenza.

Gli impiegati amministrativi selezionati da Bartolini si occuperanno di fatturazione fornitori, incassi, crediti e amministreranno i lavoratori.

Le persone scelte dovranno essere diplomate in ragioneria o materie affini, avere facoltativamente un po' di esperienza di lavoro in ufficio amministrativo e conoscenze informatiche di base. Si andrà a lavorare presso la filiale di Brescia.

Bartolini seleziona impiegati prese e consegne e assistenza clienti diplomati

Tra le figure ricercate da Bartolini vi sono gli impiegati prese e consegne.

I candidati idonei per questo lavoro d'ufficio dovranno organizzare le spedizioni dei trasportatori e collaboreranno con il responsabile delle consegne nella gestione del ricevimento dei pacchi da parte della clientela. Saranno selezionati i diplomati che conoscano gli applicativi informatici fondamentali e le zone assegnate ai corrieri.

Facoltativamente si valutano anche persone con esperienza nel settore. L'inquadramento prevede turni full-time oppure a tempo parziale dalle ore 15 alle ore 20. I luoghi di lavoro potranno essere: Cagliari, Firenze Osmannoro, Gorizia - Palmanova, Milano Liscate, Mi Sedriano, Origgio, Parma Messaggeria e Settimo Torinese.

Altro esempio di selezione in corso è la ricerca di impiegati assistenza clienti. I lavoratori in questione si occuperanno di una spedizione non conclusa, di un eventuale danno al pacco o al prodotto trasportato e in generale dell'assistenza telefonica al cliente. In questo caso, i diplomati selezionati dovranno avere esperienza nella fase post-vendita, abilità nel relazionarsi con il pubblico e conoscenza dell'inglese.

Le sedi di lavoro saranno: Bologna Roveri, Brescia, Cesena, Landriano, Landriano Messaggeria, Milano Centro, Padova Interporto, Padova Messaggeria, Parma Messaggeria, Pescara, Roma Fiano e Rovereto.

Le candidature online senza scadenze

Come anticipato, è possibile effettuare candidature online per le posizioni descritte senza dover rispettare scadenze. La procedura inizia digitando 'bartolini lavora con noi' su un motore di ricerca per avere a disposizione il link al portale del lavoro. All'interno di quest'ultimo, basterà cliccare su 'Guarda le selezioni aperte' per accedere alla lista di tutte le offerte di lavoro. Un click sulla propria scelta mostrerà i dettagli e il pulsante 'Accedi/Invia curriculum' tramite il quale procedere all'invio del cv online.