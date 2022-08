Sono in arrivo 1150 assunzioni in asili nido e scuole d’infanzia di Roma Capitale. La notizia è stata ufficializzata sul sito di Roma Capitale dove si legge che l'Amministrazione capitolina darà il via a nuove immissioni a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico. Il personale interessato è quello degli educatori ovvero di laureati in possesso di diploma di laurea in Scienze dell'Educazione (classe L19) o lauree con contenuti formativi analoghi. Non si conosce ancora se saranno richieste precedenti esperienza lavorative. Si tratta dunque di una buona notizia che aiuterà senz'altro molte famiglie con figli piccoli, impegnati in attività lavorative.

Tali assunzioni non verranno tutte insieme, ma scaglionate in varie tranche.

La ripartizione delle 1150 assunzioni di educatori

Nel dettaglio si prevede per l’a.s. 2022/2023 l’inserimento di ben 600 nuove risorse a tempo indeterminato negli istituti comunali:

200 unità verranno immesse in organico a settembre;

altre 400 unità sono previste nei primi mesi del 2023.

Ma il potenziamento dell'organico non finisce qui perchè viene previsto un altro reclutamento di insegnanti per assistere bambini e bambine con disabilità. In tutto si parla di 550 assunzioni. Ovvero: 250 unità verranno assunte per gli asili nido; 60 unità per le scuole dell’infanzia; 250 unità saranno ricercate tra il personale per l’inclusione.

Tali immissioni in strutture educative, asili nido e scuole d’infanzia si aggiungono ad altre iniziative, tra cui l’adozione di un nuovo regolamento in materia di Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità (Oepac). Si tratta di un tassello importante per la scuola, che rappresenta solo uno degli obiettivi che si sono realizzati: il primo dei quali è consistito nell'abbattimento delle rette per i nidi per tutte le fasce di reddito, al prolungamento dell'orario di alcune strutture.

Le modalità dell'immissione: concorso pubblico

Le modalità di tali immissioni ancora non si conoscono bene, anche se potrebbe esser probabile che trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato sia disposta la pubblicazione di un bando strutturato in prove preselettive, scritte, orali ed in una valutazione di titoli professionali e formativi.

Per inoltrare la domanda di partecipazione, è opportuno comunque attendere l’uscita ufficiale dei bandi concorsuali. Dopo l'uscita del bando si hanno a disposizione generalmente 30 giorni per inoltrare la domanda. Lo stipendio medio netto di un Educatore Professionale è di 1200 euro.