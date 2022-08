Italo sta cercando figure professionali da impiegare per lavoro d'ufficio. L'azienda ferroviaria ultimamente ha avviato le selezioni di diplomati come executive assistant e laureati come senior buyer e security engineer. L'invio del cv online potrà avvenire soltanto utilizzando il portale del lavoro aziendale e non ci sono scadenze entro cui candidarsi.

Italo: diplomati come executive assistant

I diplomati scelti da Italo per svolgere il ruolo di executive assistat si occuperanno di precise mansioni: gestire gli appuntamenti dell'amministratore, la corrispondenza, stilare la presentazione e il verbale della riunione del giorno, organizzare i viaggi lavorativi, interloquire con le varie funzioni interne ed esterne all'azienda.

Il lavoratore idoneo dovrà avere un diploma di scuola superiore, 3 anni di esperienza come segretario, conoscenza di Office, dell'inglese, flessibilità e capacità relazionali. Il contratto di lavoro sarà adeguato alle competenze già in possesso e l'incarico dovrà essere svolto presso la sede di Roma.

Italo: lavoro d'ufficio per laureati come senior buyer e security engineer

Italo sta selezionando laureati a cui assegnare l'incarico di senior buyer. Il lavoro d'ufficio di questo tipo di impiegato consiste nel: programmare i materiali da acquistare, verificare le risorse finanziarie disponibili, analizzare il mercato, valutare un fornitore, preparare i documenti necessari, negoziare le condizioni del contratto di fornitura ed emettere un ordine di acquisto.

Il requisito principale richiesto è il possesso di una laurea economica o giuridica, esperienza di 4 anni, competenza in materia di contratti e gare, conoscenza dell'inglese e dei programmi Sap e Office. L'inquadramento dipenderà dalle esperienze precedenti del personale scelto e il luogo di lavoro sarà Roma.

Tra le risorse umane ricercate da Italo compare la figura del security engineer.

L'impiegato in questione progetterà e controllerà il funzionamento della rete informatica che collega le varie sedi. Egli cercherà inoltre di proteggere l'intero sistema da eventuali hackeraggi. Data l'importanza del ruolo, l'azienda cerca laureati in ingegneria informatica con almeno 4 anni di esperienza in questo campo e conoscenza delle tecnologie di rete elencate nell'annuncio ufficiale.

Il prescelto lavorerà secondo le condizioni contrattuali e di sede riportate per la posizione precedente.

Come candidarsi tramite il portale

Per candidarsi utilizzando il portale bisogna per prima cosa digitare 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca. Tale azione mostrerà il link alla piattaforma di nostro interesse e al suo interno sarà necessario cliccare su 'Selezioni personale di staff' per raggiungere la lista delle offerte di lavoro, comprensiva degli annunci di cui si è parlato sopra. Non resta che cliccare l'annuncio preferito, leggerne i dettagli e allegare il curriculum tramite il modulo sulla destra.