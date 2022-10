Ferrovie dello Stato ha pubblicato nuove Offerte di lavoro con contratto a tempo indeterminato. L'obiettivo del gruppo è quello di ampliare il personale e di far fronte al turnover. Le risorse verranno inserite presso Italferr S.P.A. La prima società di ingegneria in Italia si basa su valori quali responsabilità sociale ed etica, puntando nello stesso tempo sull'innovazione e la sostenibilità. Di seguito le nuove posizioni aperte, i requisiti e la scadenza per inviare le domande.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: le nuove assunzioni a tempo indeterminato

Nel dettaglio, tra le nuove offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato vi è la proposta per Referente sviluppo del personale, da inserire nella direzione delle risorse umane.

Il referente si dovrà occupare dei vari percorsi di carriera del personale e del relativo inserimento, delle metodologie per favorire lo sviluppo professionale del personale e del coordinamento delle risorse presenti (competenze, politiche di retribuzione e scatti di carriera).

Inoltre gestirà i sistemi informativi per lo sviluppo collaborando con le strutture di riferimento. Tra i requisiti richiesti dal gruppo FS la laurea in area umanistica o economica (anche triennale).

Necessaria la conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore delle risorse umane di almeno cinque anni. Sede di lavoro: Roma.

Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e la scadenza per presentare la propria candidatura è fissata al 28 ottobre 2022.

Offerte di lavoro Ferrovie dello Stato a Milano

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha inserito di recente una nuova offerte di lavoro per l'assunzione di un PMA - Specialista gestione contratti.

Tra le varie mansioni è presente il monitoraggio della corretta esecuzione dei contratti attivi, l'attività di programmazione e pianificazione progettuali, e relativa verifica, supportando il PM.

Per questa offerta di lavoro è necessaria la laurea magistrale in Giurisprudenza oppure in Ingegneria. Il candidato dovrà essere disponibile a fare trasferte su territorio nazionale e conoscere i sistemi operativi SAP, Office e Windows.

Anche in questo caso, il contratto è a tempo indeterminato e ci si può candidare entro il 1 Novembre 2022.

Come lavorare in Ferrovie dello Stato

Per entrambe le offerte di lavoro FS a tempo indeterminato la domanda può essere inoltrata per via telematica.

Gli interessati possono accedere al sito ufficiale Ferrovie dello Stato Italiano, selezionando "Campagne di ricerca". Una volta individuata la proposta di interesse, la candidatura va inoltrata seguendo le indicazioni online.