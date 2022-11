L'azienda dolciaria Ferrero seleziona diplomati e laureati per lavori in fabbrica e in ufficio. In particolare le ricerche sono rivolte all'assunzione di un operatore di macchine utensili, di uno specialista qualità e di un assistente di marketing.

I relativi annunci non presentano scadenze: è possibile candidarsi online nella sezione del sito aziendale dedicata alle carriere.

Ferrero seleziona diplomati per il ruolo di operatore macchine utensili

Tra i lavori disponibili attualmente per la sede Ferrero di Alba emerge il ruolo dell'operatore macchine utensili.

Il lavoratore scelto attrezzerà le macchine utensili, caricherà e scaricherà i componenti, effettuerà torniture e fresature.

L'azienda richiede che i candidati siano diplomati meccanici o meccatronici, con conoscenza di Iso, Fanuc, di disegno industriale e di misurazione dei pezzi.

Le ricerche per specialista di qualità ricercato e per assistente di marketing

Lo specialista qualità ricercato da Ferrero si occuperà della qualità in ambio food, del rispetto degli standard di sicurezza, dovrà ad esempio bloccare le materie prime non richieste e l'avvio di una produzione non conforme, collaborerà nel momento degli interventi correttivi, gestirà i dati relativi all'utilizzo dei materiali e dei prodotti semifinali.

Tra i requisiti richiesti per svolgere questo lavoro vi sono: laurea in tecnologie alimentari, chimica o ingegneria chimica, conoscenze in materia di qualità. Il lavoro sarà a tempo determinato presso lo stabilimento di Balvano, in provincia di Potenza.

Ferrero propone anche uno stage per assistente di marketing presso la sede di Alba, in provincia di Cuneo.

II soggetto scelto si occuperà di supporto durante l'elaborazione delle strategie commerciali e di prezzo, monitorerà i risultati economici, seguirà le fasi di acquisto dei negozianti e parteciperà all'analisi dei dati di mercato per individuare nuovi clienti. Per partecipare alla selezione sono richiesti: laurea in economia, conoscenza nel campo dell'industria alimentare, di Office e dell'inglese.

Come inviare il curriculum

Il curriculum per candidarsi va inviato attraverso la sezione carriere del sito aziendale. La prima cosa da fare è digitare 'Ferrero lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il link corrispondente. Si aprirà così la sezione, all'interno della quale bisognerà selezionare 'Italia' nel riquadro apposito per accedere all'elenco delle offerte di lavoro, comprese le tre descritte in apertura.

A questo punto non resta che cliccare la posizione prescelta e procedere con la candidatura tramite il relativo pulsante.