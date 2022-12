Ferrovie dello Stato ha aggiornato le proprie posizioni di lavoro. Attualmente sta cercando assistenti lavori opere civili e tecnologiche da assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per queste opportunità lavorative non è obbligatorio aver conseguito un diploma di laurea, ma sarà sufficiente avere un diploma nella scuola secondaria di secondo grado. Le domande per candidarsi devono essere inoltrate telematicamente.

Fs italiane offerte di lavoro: si cercano assistenti opere civili, mansioni e requisiti

La figura di assistente opere civili, tra le sue varie mansioni, si occupa di controllare i lavori in fase realizzativa, garantendone l'esecuzione nella piena osservazione delle indicazioni ricevute dal direttore lavori e delle normative, con le disposizioni di legge e i relativi obblighi contrattuali.

Per candidarsi a questa offerta di lavoro è necessario aver conseguito un diploma superiore a indirizzo tecnico oppure una laurea (requisito non obbligatorio) con indirizzo Ingegneria o Architettura. Inoltre è richiesta la conoscenza dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali e delle principali problematiche realizzative, dei principali programmi informatici e della lingua inglese, con esperienza lavorativa nello stesso ambito. Questa selezione è stata aperta in Veneto nella provincia di Verona. Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato, mentre la scadenza per candidarsi è fissata al 12 dicembre 2022.

Lavoro in Ferrovie: posizioni aperte per assistenti opere tecnologiche

Un'altra selezione di Ferrovie dello Stato aperta ai diplomati è quella aperta per l'assunzione di assistenti lavori opere tecnologiche. In questo caso la scadenza per candidarsi è fissata al 13 dicembre. Il tipo di contratto proposto è a tempo indeterminato.

Questa figura si occupa, tra le varie mansioni, di monitorare le attività eseguite dall'appaltatore seguendo le indicazioni ricevute dal direttore nel rispetto di normativa, disposizioni di legge e obblighi contrattuali. Oltre al diploma superiore a indirizzo tecnico (o in alternativa una laurea nelle discipline ingegneristiche), è richiesta la conoscenza dei sistemi di ingegneria ferroviaria e dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali, con esperienza lavorativa nell'ambito dei sistemi ferroviari.

Inoltre, anche in questo caso, è necessario conoscere la lingua inglese (livello base) e i principali programmi informatici. La sede del lavoro è Napoli.

Per candidarsi a tutte le assunzioni Ferrovie dello Stato per diplomati è necessario recarsi nella pagina ufficiale e, in particolare, nella sezione "Lavora con noi".