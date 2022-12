Presso le sedi di Credem sono in corso selezioni di sportellisti. Oltre al personale da impiegare allo sportello, il noto istituto di credito ha bisogno di informatici: in particolare i candidati scelti potranno lavorare in ambito software, information technology e automazione.

Le candidature online non hanno scadenze e per effettuarle bisogna accedere alla pagina aziendale del lavoro.

Gli sportellisti ricercati da Credem in tutta Italia

Gli sportellisti ricercati da Credem lavoreranno nelle varie filiali presenti in Italia. Inoltre, agli addetti viene offerta la possibilità di intraprendere una carriera in posizioni sempre più complesse.

La campagna assunzioni è rivolta a diplomati, laureandi, laureati, ma anche a esperti di ogni campo. In merito alle condizioni contrattuali, i partecipanti idonei svolgeranno 1 anno di lavoro a tempo determinato, dopodiché ci sarà la possibilità di essere assunti definitivamente.

L'annuncio ufficiale precisa anche che gli sportellisti percepiranno lo stipendio previsto dal contratto nazionale del credito per la categoria professionale Area 3 livello 1.

Gli informatici in ambito software

L'Istituto finanziario cerca informatici in vari ambiti, uno di questi riguarda lo sviluppo dei software che gestiranno le procedure aziendali. Il compito principale del lavoratore sarà quello di programmare usando i linguaggi C, Java e .Net.

Per quanto riguarda le lauree ammesse alla selezione, esse sono informatica o ingegneria informatica; oltre ai linguaggi nominati prima, il candidato adatto al ruolo dovrà conoscere gli ambienti Jboss 7, Server Linux, Ms Sql Server, Ctg.

L'attività di sviluppatore verrà svolta a Reggio Emilia ma l'azienda consente di lavorare anche da remoto.

Credem: lavoro nel campo dell'information technology

Nel campo dell'information technology sono selezionati laureati o studenti universitari di informatica, ingegneria informatica, statistica o matematica. Il compito dei nuovi talenti sarà quello di innovare a livello digitale i processi aziendali.

L'inquadramento e la retribuzione saranno gli stessi previsti per lo sportellista, mentre la sede sarà Reggio Emilia.

Anche in questo caso si potrà lavorare da remoto.

Il personale per l'area automazione

Per l'area automazione, l'istituto finanziario ricerca personale per realizzare le applicazioni informatiche necessarie all'azienda, in versione desktop e mobile.

Per la selezione si valutano laureati in informatica o ingegneria informatica e persone con 2 anni di esperienza nel campo. Si precisa che i candidati dovranno conoscere almeno i linguaggi Java e Sql.

La ricerca di tecnici nel settore dell'automazione è rivolta a tutta Italia.

Cv online senza scadenze

Come anticipato, per inviare il cv online e candidarsi alle offerte di lavoro descritte non ci sono scadenze. La prima cosa da fare è digitare 'credem lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il link che collega alla pagina aziendale del lavoro.

All'interno di tale portale, sarà necessario prima un click su 'scopri le posizioni aperte' e poi sul simbolo con le tre frecce nella schermata che si apre. A questo punto comparirà l'elenco delle figure ricercate e ciascun annuncio contiene il pulsante per candidarsi.

Si precisa che la posizione per sportellisti si trova nell'annuncio 'Progetto Giovani'.