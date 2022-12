ATM, la società che si occupa dei trasporti pubblici milanesi, è attualmente alla ricerca di agenti di linea itineranti per sistemi di metropolitana automatica e accertatori dei titoli di viaggio e della sosta.

Le domande per partecipare alle due selezioni dovranno essere presentate online, attraverso il dispositivo messo a disposizione sul sito web di ATM, nel rispetto delle modalità che saranno descritte di seguito.

Candidature aperte per agenti di linea itineranti

Gli agenti di linea itineranti per sistemi di metropolitana automatica si occuperanno di sorvegliare e assistere i passeggeri (inclusa la verifica visiva della linea e delle stazioni), gestire stati di anormalità (verificando ed eventualmente controllando il comando manuale dei sistemi in caso di guasto) e fronteggiare situazioni di emergenza (gestendo ad esempio l'evacuazione controllata dei treni fermi in galleria).

Per la partecipazione è necessario il possesso del diploma di scuola superiore, preferibilmente in discipline tecniche, la patente B ed un'età compresa tra i 21 e i 45 anni, mentre saranno valutati come requisiti preferenziali la capacità di utilizzo delle principali applicazioni informatiche, la conoscenza dell'inglese e l'aver già avuto esperienze di lavoro a contatto con il pubblico.

Si ricercano accertatori di titoli di viaggio

Gli accertatori del titolo di viaggio e della sosta, anche in veste di Pubblici Ufficiali, si occuperanno invece di verificare titoli di viaggio, rilevare eventuali infrazioni, supportare la clientela e svolgere anche attività di natura tecnico-amministrativa.

Anche per questa posizione è sufficiente essere diplomati e possedere la patente B.

E' richiesta, inoltre, anche la disponibilità a lavorare su turni, anche festivi e notturni.

La tipologia contrattuale e il conseguente trattamento economico saranno stabiliti tenendo conto sia delle caratteristiche del candidato, sia della legge vigente in materia, che delle necessità aziendali di quel determinato momento.

Dopo l'eventuale selezione, i soggetti scelti dovranno anche conseguire un'idoneità fisica presso la sede sanitaria indicata direttamente da ATM.

Modalità di invio delle candidature

Come già previamente anticipato, le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse online, mediante i form presenti sul sito web di ATM.

Le offerte di lavoro in oggetto, ovvero quelle relative ai profili di agenti di linea itineranti per sistemi di metropolitana automatica e accertatori del titolo di viaggio e della sosta, sono pubblicate nella sezione "posizioni aperte": per raggiungerle, si dovrà cliccare sulla sezione "addetti servizi alla clientela".

Una volta avuto accesso a questa categoria, i candidati dovranno selezionare il profilo al quale sono interessati e procedere con l'inserimento dei propri dati. Gli annunci non presentano una data di scadenza, i form per l'invio delle domande risultano per tanto regolarmente funzionanti.