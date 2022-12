Eni ha avviato le selezioni per diplomati da collocare nel ruolo di esperto patrimoni industriali e per laureati da inserire nei seguenti ruoli: specialista contenuti web, professional hse e addetto alla mobilità del personale. Ciascuna posizione prevede un contratto a tempo indeterminato e le candidature possono effettuarsi esclusivamente online entro il 10 gennaio.

Selezione di diplomati: Eni assumerà un esperto patrimoni industriali a tempo indeterminato

Dopo la selezione dei diplomati, il candidato scelto da Eni potrà lavorare a tempo indeterminato come esperto patrimoni industriali.

Ad esempio, egli dovrà entrare in contatto con le istituzioni pubbliche per ottenere le autorizzazioni necessarie a realizzare le opere aziendali e aggiornerà sia le pratiche del catasto, in particolare nel caso di acquisto di nuovi immobili o di modifica di quelli esistenti, e sia la cartografia della zona in cui vengono stipulati i relativi contratti.

Per adempiere a questo incarico per conto dell'azienda energetica bisogna avere un diploma da geometra, 3 anni di esperienza in questo settore, conoscenza delle norme urbanistiche e catastali, capacità di usare Office e Autocad.

Il lavoro verrà svolto a Crescentino, in provincia di Vercelli, ma ci sarà la possibilità di spostamenti in altre sedi.

Laureati selezionati per la posizione di specialista contenuti web a tempo indeterminato

Laureati saranno selezionati per la posizione di specialista contenuti web. Colui che supera l'iter selettivo gestirà i rapporti con gli investitori della società energetica attraverso l'uso dei canali social. Egli inoltre si occuperà della sezione del sito aziendale riguardante tali relazioni aggiornandola con nuovi post.

Per candidarsi a questa offerta di lavoro sarà necessario avere una laurea in scienze della comunicazione o simile, 3 anni di esperienza nel campo, conoscenza dei social e dell'inglese.

L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e si lavorerà a Milano.

Eni cerca un laureato per il ruolo di professional hse

Eni cerca anche un laureato a cui affidare il ruolo di professional hse.

In particolare, nella raffineria di Collesalvetti, in provincia di Livorno, il neo assunto rileverà i rischi, applicherà le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e programmerà gli interventi necessari a proteggere i lavoratori.

Il ruolo richiede una laurea in chimica o ingegneria chimica, 3 anni di esperienza in questo ambito e conoscenza dell'inglese. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato.

La ricerca di un laureato come addetto alla mobilità del personale

Quanto alla ricerca di un laureato come addetto alla mobilità del personale, la persona scelta dall'azienda esaminerà le richieste di cambiamento del posto o della sede di lavoro e attuerà soluzioni in merito. In aggiunta, il nuovo assunto stringerà accordi con i fornitori esterni del servizio di mobilità e con i vertici del trasporto locale.

Per partecipare alla campagna assunzioni è richiesta una laurea in ingegneria gestionale, 3 anni di esperienza in questo incarico e conoscenza dell'inglese.

Si lavorerà a San Donato Milanese a tempo indeterminato.

Candidature online alle offerte di lavoro di Eni

Le candidature online alle offerte di lavoro del noto marchio energetico possono effettuarsi digitando 'eni lavora con noi' su un motore di ricerca in modo da avere il link al portale delle carriere. Al suo interno comparirà subito la lista delle posizioni aperte, comprese le figure professionali di cui si è parlato: ognuna di esse contiene il pulsante per inviare il curriculum e candidarsi.