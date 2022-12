Primark è una catena di abbigliamento nata alla fine degli anni Sessanta e che oggi possiede store in quattro continenti. Con l'aumentare dei clienti e, di conseguenza, anche degli store, si è creata inevitabilmente la necessità di assumere in azienda un numero di collaboratori via via maggiore.

È per questo motivo che oggi la società conta oltre 700.000 collaboratori ed è alla continua ricerca di nuovi impiegati da collocare in varie aree aziendali. Per quanto riguarda i negozi italiani, sul sito web di Primark si possono consultare gli annunci attivi in questo momento, molti dei quali interessano il profilo di store manager e di addetti alle vendite.

Selezioni per manager: saranno assunti a tempo indeterminato

Per i negozi di Torino, Bologna, Chieti, Firenze, Roma, Catania, Verona, Brescia, Milano e Caserta, si ricercano Team Manager e Department Manager. Il Team Manager è colui che si occupa della corretta gestione commerciale del proprio reparto e di alcuni servizi, garantendo sempre elevati standard di vendita e di servizio al cliente. Non sono richiesti particolari requisiti, se non un'esperienza di un anno nel settore retail.

Il Department manager, invece, oltre a gestire e formare un team costituito da almeno dieci componenti, rappresenta anche un punto di riferimento per gli altri manager. Per questo ruolo non sono richiesti titoli di studio, ma è sufficiente un'esperienza di almeno due anni nel settore della grande distribuzione e la disponibilità a trasferimenti sul territorio nazionale.

Coloro che saranno selezionati per ricoprire questa posizione, verranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ricerche in corso per addetti alle vendite

Per le sedi Primark di Arese, Milano, Roma, Venezia, Catania, Bologna, Bari, Rozzano, Brescia, Verona, Caserta, Torino e Chieti si stanno assumendo addetti alle vendite che saranno impiegati con contratto di lavoro a tempo determinato.

Gli addetti vendita sono coloro che si occupano di garantire l'ordine e l'assortimento del proprio reparto, svolgere operazioni di cassa e di accoglienza del cliente. I requisiti richiesti sono flessibilità oraria, capacità di lavorare in team, passione per la moda e propensione verso la clientela.

Modalità di candidatura

Le domande dovranno essere presentate cliccando direttamente sull'annuncio di lavoro di proprio interesse e procedendo con l'inserimento dei proprio dati.

Tutti gli annunci sono pubblicati sul sito web di Primark nella sezione "Lavora con noi": non presentano una data di scadenza e i form per l'invio delle candidature risultano, ad oggi, regolarmente attivi.