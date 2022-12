L'Azienda ospedaliera di Siracusa (ASP SIracusa), con la deliberazione n. 1484 del 15 novembre 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 101 del 23/12/2022, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 99 posti vacanti di dirigente medico e veterinario delle seguenti discipline:

12 posti: anestesia e rianimazione;

20 posti: medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza;

due posti: malattie dell'apparato respiratorio;

tre: malattie infettive;

due: ematologia;

cinque: geriatria;

cinque: medicina fisica e riabilitazione;

dieci: psichiatria;

un posto: urologia;

un posto: farmacologia e tossicologia clinica;

quattro posti: medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro;

un posto: Direzione medica di presidio ospedaliero;

due posti: neurologia;

10 posti: ostetricia e ginecologia;

un posto: otorinolaringoiatria;

un posto: radiodiagnostica;

12 posti: organizzazione dei servizi sanitari di base;

due posti: igiene epidemiologia e sanità pubblica;

due posti dirigente veterinario: sanità animale;

un posto dirigente veterinario: igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

due posti dirigente veterinario: igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

La scadenza delle domande è fissata al 22 gennaio 2023.

Indicazioni per la partecipazione

Il testo integrale del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dall'Azienda Ospedaliera di Siracusa, con le indicazioni della modalità di partecipazione, delle discipline interessate, dei requisiti di ammissione, i termini della presentazione della richiesta di partecipazione, nonché la valutazione adottata dei titoli e la relativa documentazione da allegare alla domanda, sono pubblicati all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Siracusana e sul sito internet aziendale Asp.

Sul bando pubblico integrale inoltre, saranno indicate le modalità di valutazione delle prove di esame e la modalità dello svolgimento delle suddette prove, la modalità di formulazione della graduatoria dei vincitori, il conferimento dei posti e le modalità di comunicazione ai vincitori del concorso.

Da segnalare che, la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età. Uno sguardo importante, ai fini della presentazione della richiesta di ammissione, riguarda i "requisiti specifici di ammissione", che è necessario possedere prima della data di scadenza di ammissione al concorso. Tra quelli più importanti troviamo il Diploma di specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso a cui si vuole partecipare, l'abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione all'albo dell'ordine di appartenenza.

Il possesso dei requisiti generali e specifici sono obbligatori a pena esclusione dal concorso.

In merito alla valutazione dei titoli e la documentazione da allegare alla domanda è molto importante, come si è già detto, inviare la documentazione telematicamente ed è richiesto inoltre l'indicazione dettagliata delle pregresse esperienze lavorative, indicando l'Ente dove si è prestato servizio, la tipologia del contratto avuto, in quanto verranno prese in considerazione soltanto le esperienze lavorative con contratti di lavoro subordinati e non rapporti di collaborazione professionali od occasionali.

È possibile inserire pubblicazioni fatte su riviste o edite a stampa e tutto ciò che può concorrere alla carriera professionale del soggetto candidato. Per una migliore comprensione delle tipologie di titoli che è possibile presentare si fa riferimento, come sopra, al testo integrale del bando di concorso.

L'Azienda a questo punto provvederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e di quelli presentati e comunicherà, tramite Pec, l'ammissione o l'esclusione al concorso.

Interessante è l'assegnazione dei punteggi in base ai titoli posseduti, l'assegnazione del punteggio rispetto al singolo titolo è indicata sul bando integrale sul sito dell'Azienda.

La data delle prove d'esame sarà comunicata al candidato via Pec, e i giorni stabiliti per gli esami, i candidati, dovranno presentarsi muniti di carta d'identità e all'orario stabilito.

Termine presentazione domande di ammissione

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». (G.U. n. 101 del 23/12/2022), ossia il prossimo 22 gennaio.

Le istanze di partecipazione saranno redatte in carta semplice e dovranno essere inviate comprensive degli allegati, in un unico file esclusivamente mediante PEC personale all'indirizzo concorsi@ pec.asp.sr.it. Tutte le informazioni su come redigere correttamente la richiesta e le informazioni da inserire, le autorizzazione al trattamento dei dati personali e quant'altro possa essere utile alla corretta compilazione sono indicate nel testo completo del bando.

L'Azienda non si ritiene responsabile a nessun titolo per una mancata comunicazione o un errato modo di compilazione della richiesta, pertanto è molto importante seguire le istruzioni riportate sul bando.

L'Azienda comunica inoltre che è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della richiesta di ammissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno assolutamente prese in considerazione

Tutte le comunicazioni da parte dell'Ente promotore saranno inviate all'indirizzo personale da cui è stata inviata la richiesta di ammissione