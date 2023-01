Anas sta cercando diplomati e laureati per lavoro a tempo indeterminato. Nello specifico, tra le posizioni aperte di recente compaiono le seguenti: specialista ponti e viadotti, esperto impianti, ispettore di cantiere e direttore dei lavori. In ciascuna offerta di lavoro viene richiesta esperienza e non ci sono scadenze per candidarsi online.

Anas seleziona uno specialista ponti e viadotti a tempo indeterminato

La figura dello specialista ponti e viadotti selezionata da Anas lavorerà a tempo indeterminato con l'incarico di aggiornare il sistema informatico aziendale con i dati sullo stato dei lavori, attuare le direttive del responsabile generale, supportare nella progettazione delle opere d'arte e negli interventi manutentivi programmati.

Per svolgere questo lavoro l'azienda richiede laureati in ingegneria civile iscritti all'albo di riferimento sezione A, con esperienza di almeno due anni nel campo, con conoscenza di come si progettano ponti, viadotti e opere di civili e abilità nell'uso di Office, Autocad e Primus.

Il lavoratore percepirà uno stipendio da assistente tecnico livello B e dovrà essere disponibile a spostarsi nelle varie sedi dell'azienda.

La ricerca di un esperto impianti a tempo indeterminato

Tra le offerte di lavoro dell'azienda stradale compare la ricerca di un esperto impianti a tempo indeterminato. Per esempio, il candidato idoneo progetterà un impianto su strada o in galleria, i sistemi di telecontrollo da installare, coordinerà gli assistenti tecnici e si rapporterà agli enti pubblici per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Per candidarsi a questa posizione bisognerà avere una laurea in ingegneria elettrica, energetica, meccanica o elettronica, l'iscrizione alla seziona A dell'ordine di riferimento, 5 anni di esperienza in questo ambito e conoscenza di programmi come Ampere e CADelet e delle tecniche di modellazione BIM.

Si lavorerà nelle varie sedi aziendali e si verrà remunerati come tecnico professionale livello A1.

Anas assumerà un ispettore di cantiere

L'ispettore di cantiere assunto da Anas collaborerà alla direzione dei lavori, effettuerà ispezioni giornaliere, controllerà l'avanzamento delle attività, il fabbisogno di materie prime e redigerà rapporti. Inoltre, egli si occuperà anche di misurazioni e operazioni contabili quando richieste dai superiori.

L'incarico richiede il possesso di un diploma da geometra oppure di una laurea in ingegneria civile, edile, dei trasporti, ambientale, in infrastrutture o in architettura, 2 anni di esperienza presso cantieri civili, conoscenze nel campo della gestione e contabilità dei lavori, abilità nell'uso dei relativi programmi informatici.

Anche in questo caso si lavorerà a tempo indeterminato nelle sedi in cui l'azienda ha esigenza ma si verrà retribuiti come assistente tecnico livello B.

L'assunzione del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori di cui ha bisogno la società in questione si assicurerà che l'esecuzione dei contratti rispetti le norme di settore, le regole d'appalto e gli standard aziendali e nazionali di sicurezza.

Egli inoltre avrà l'onere di progettare gli interventi previsti dal piano generale e di attuare eventuali modifiche ai lavori in corso.

Per partecipare alla campagna assunzioni sarà necessaria una laurea in ingegneria civile, edile, dei trasporti, ambientale o delle infrastrutture, l'abilitazione a svolgere questo ruolo e 5 anni di esperienza nel campo.

Si verrà assunti a tempo indeterminato secondo il rispettivo livello del contratto nazionale del lavoro.

Come procedere per candidarsi online alle offerte di lavoro di Anas

Per candidarsi online alle Offerte di lavoro della nota società di opere stradali occorre innanzitutto digitare 'anas lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il link che collega alla piattaforma delle carriere.

Una volta dentro, un click su 'Scopri le selezioni in corso' condurrà direttamente all'elenco delle posizioni aperte, comprese le quattro di cui sopra. Infine, all'interno di ciascun annuncio basterà usare il pulsante 'Candidati' per registrarsi e completare le domande di lavoro.