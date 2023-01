Poste ha pubblicato di recente nuovi annunci di lavoro per diplomati e laureati. Più nel dettaglio le figure ricercate sono sportellisti, ingegneri e consulenti finanziari e addetti Sda. Le candidature sono soggette a precise date di scadenza indicate per ogni annuncio. Per queste Offerte di lavoro non è prevista esperienza.

Inoltro della domanda di candidatura e selezione

Per candidarsi a tutte queste offerte di lavoro bisogna visitare la sezione "Carriere" e poi "Posizioni aperte" del sito di Poste. Dopo aver selezionato quella che più interessa si deve cliccare sul tasto "Invia candidatura ora", previa iscrizione al sito.

La selezione consiste in test logicI attitudinali e di carattere tecnico-professionale.

Poste italiane assume consulenti finanziari e ingegneri: occorre la laurea

Poste italiane cerca laureati in tutta Italia da inserire come consulenti e ingegneri. In particolare per il profilo di consulente finanziario si richiede diploma di laurea e conoscenza dei principali programmi informatici. La ricerca è attiva sull'intero territorio nazionale.

Il superamento delle prove di selezione consente l'inserimento del lavoratore con un contratto da dipendente e il coinvolgimento in un iter di formazione e sviluppo professionale. L'offerta scade il 31 gennaio 2023. Ancora si ricercano Junior Real Estate Engineer che si occuperanno della realizzazione dei nuovi progetti infrastrutturali previsti su tutto il territorio nazionale, supportando il team nel coordinamento e nell’esecuzione delle attività immobiliari.

Tale figura svilupperà competenze nel Project Management seguendo in prima persona le attività e apprenderà le tecniche e le metodologie utilizzate per gestire efficientemente una delle più grandi reti immobiliari corporate. Si richiede il conseguimento da meno di 12 mesi di una Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, delle Costruzioni, Gestionale, Meccanica, Elettronica/Elettrotecnica e Industriale.

Viene previsto iniziale stage retribuito della durata di 6 mesi. L'offerta scade il28 febbraio. Le sedi di lavoro sono: Roma, Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Pescara, Cagliari, Napoli, Reggio Calabria, Bari e Palermo.

Si cercano sportellisti e addetti Sda, previsto diploma ma non occorre avere esperienza

Le selezioni interessano anche operatori di sportello (figure di front-end) chiamate a occuparsi della vendita dei prodotti e dei servizi della società.

Oltre al diploma, Poste Italiane richiede un'ottima conoscenza della lingua ucraina o la conoscenza del tedesco (per le sedi nella provincia di Bolzano).

L'operatore di sportello assicura l'espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa. Il contratto di assunzione è a tempo indeterminato, mentre la scadenza per candidarsi è fissata al 31 dicembre 2023.

Le sedi di lavoro sono: Reggio Emilia, Napoli e la Provincia di Bolzano. Ancora si ricercano addetti alla logistica che vogliono gestire attività di magazzino (piking, carico/scarico merce, operazioni di logistica, movimentazione e processamento della merce, ecc.) assicurando il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi, oltre che la corretta movimentazione interna delle merci in ottica di ottimizzazione dei processi.

Si richiede Diploma con votazione minima 70/100, disponibilità a lavorare su turni, collaborazione, spirito di squadra, flessibilità e voglia di mettersi in gioco. Le sedi di Lavoro sono le regioni del Centro-Nord Italia (ad es.: Landriano, Piacenza, Milano, Trieste, Bologna, Gorgonzola, ecc.). Si offre contratto a tempo determinato. C'è tempo fino al 25 giugno per l'inoltro delle candidature.