Italo continua a selezionare del personale da inserire negli uffici della sede di Roma.

Nello specifico, sono ricercate le seguenti figure: addetto alla tesoreria, alla contabilità e bilancio, specialista fiscale. Gli addetti scelti dovranno avere una laurea e in più una certa esperienza nel rispettivo campo. Tutte queste posizioni aperte non hanno date di scadenza e per candidarsi online occorre utilizzare la sezione 'lavora con noi' del sito web aziendale.

Italo necessita di un addetto alla tesoreria

Italo ha bisogno di impiegati e tra questi compare l'addetto alla tesoreria.

Tale figura si occuperà dei movimenti di cassa e dei conti correnti, ma gestirà anche i pagamenti, redigerà il rendiconto finanziario e fornirà le informazioni finanziarie alle altre funzioni aziendali.

Questo ruolo richiede una laurea economica, esperienza di 4 anni nel settore, conoscenza dei programmi Piteco, Office, Sap e dell'inglese.

Lo stipendio sarà maggiore nel caso in cui il candidato abbia già competenze in questo ambito.

Si ricerca un addetto alla contabilità e bilancio

L'addetto alla contabilità e bilancio ricercato dal gruppo ferroviario si dedicherà alle scritture contabili, di assestamento, allo stato patrimoniale immobilizzato e ai bilanci periodici.

Il candidato idoneo dovrà avere una laurea in economia, esperienza di almeno 2 anni nel ruolo, conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali, di Office, dell'inglese e saranno valutati positivamente anche coloro che sappiano usare il programma Sap modulo FI/MM.

La retribuzione sarà proporzionale al livello di esperienza già in possesso.

Italo assumerà uno specialista fiscale

Italo ha aperto anche una posizione per uno specialista fiscale. L'esperto in questione si aggiornerà sulla normativa tributaria attuale, determinerà gli importi da pagare al fisco, effettuerà i relativi pagamenti, conserverà i documenti della società e offrirà consulenza all'interno dell'azienda.

Per questo incarico è richiesto un laureato in ambito economico, con almeno 2 anni di esperienza in tale attività, conoscenza dell'inglese, di Office e preferibilmente del software Sap.

Riguardo al trattamento economico, valgono le stesse condizioni della posizione precedente.

Italo: candidature online senza scadenze

Le candidature online senza scadenze alle offerte di lavoro di cui sopra possono effettuarsi digitando per prima cosa "italo lavora con noi" su un motore di ricerca.

A questo punto, un click sul link che compare porterà alla sezione del sito web aziendale riguardante le carriere. Infine, per accedere alle posizioni aperte per lavoro d'ufficio, rivolte ai laureati, bisogna cliccare su 'Selezioni personale di Staff'. Ogni annuncio contiene un modulo digitale per candidarsi.