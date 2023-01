Anche con l'arrivo del nuovo anno prosegue la campagna di recruiting di Poste Italiane finalizzata all'assunzioni di postini su tutto il territorio. Con l'annuncio pubblicato ieri sul sito dell'azienda, infatti, sono state riavviate le selezioni per il profilo in oggetto, con la possibilità di inviare la propria domanda di partecipazione fino al prossimo 12 febbraio.

Le candidature dovranno pervenire telematicamente, attraverso il sito di Poste, nel rispetto delle modalità che saranno illustrate nel paragrafo successivo.

Modalità di invio delle domande di partecipazione

Come di consueto avviene per le assunzioni in Poste Italiane, le domande per partecipare alla selezione in corso dovranno essere trasmettesse attraverso il form appositamente predisposto. Per farlo, sarà necessaria la previa registrazione al sistema: bisognerà inserire un proprio indirizzo email, effettuare l'autenticazione e solo dopo si potrà procedere con la candidatura.

Per accedere al form per le candidature, il candidato dovrà recarsi nella sezione recruiting e selezionare l'annuncio di proprio interesse tra le varie offerte di lavoro previste, in questo caso quello relativo al profilo di portalettere. Una volta aperta la scheda, nella parte inferiore della pagina bisognerà cliccare sul pulsante azzurro recante la scritta "invia candidatura ora".

Tutto il procedimento descritto dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza, fissato al prossimo 12 febbraio.

Requisiti per diventare postino

Per potersi candidare alla posizioni di portalettere, non sono necessari particolari requisiti di natura tecnica oppure professionale, ne precedenti esperienze lavorative di un certo tipo.

Sono così sufficienti il diploma di scuola superiore (nell'articolo non è specificato un punteggio minimo che bisogna aver conseguito) e il possesso della patente in corso di validità. Al momento del colloquio in azienda, sarà richiesto al candidato di presentare la documentazione necessaria funzionale ad accertare il possesso del titolo di studio posseduto.

Infine, è utile menzionare un ulteriore requisito, necessario soltanto per coloro che faranno domanda per gli uffici collocati nella provincia di Bolzano, rappresentato dal patentino di bilinguismo.

Modalità di selezione e caratteristiche contrattuali

A selezionare i candidati non sarà direttamente Poste Italiane, bensì la società Giunti Os, alla quale Poste si è rivolta per sottoporre i candidati al test di ragionamento logico previsto per i candidati considerati idonei: questi riceveranno via mail le indicazioni per sostenerlo. Un'ulteriore prova sarà poi rappresentata dalla guida del mezzo aziendale, un motorino 125 cc carico di posta.

Le assunzioni saranno a tempo determinato ed interessano tutte le sedi d'Italia: il numero delle assunzioni per ciascuna sede dipenderà dalle esigenze della società.