Enel, società attiva nel mondo del mercato libero dell'energia, propone Offerte di lavoro all'interno delle sue filiali del territorio nazionale. In particolare sta cercando specialisti affari legali e responsabili logistica da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per inviare le domande di iscrizione alla selezione c'è tempo fino al 26 e al 31 marzo 2023, a seconda dell'offerta di lavoro a cui si è interessati.

Lavoro Enel: si cercano responsabili logistica, mansioni da svolgere e requisiti

Sul suo sito ufficiale Enel ha pubblicato nuove offerte di lavoro sia all'estero sia in Italia.

Tra queste recentemente ha aperto le selezioni per la figura di responsabile logistica per il sito di Civitavecchia (Lazio). Si tratta di un profilo professionale che prevede, tra le varie mansioni, la gestione di tutte le operazioni logistiche che si svolgono all’interno del magazzino, del rapporto con i fornitori, e il coordinamento delle risorse umane che lavorano all'interno del sito. Al fine di svolgere queste attività è necessario che gli aspiranti abbiano esperienza nel settore della logistica, conoscano la lingua inglese e le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Oltre a tali requisiti sono richiesti anche: conoscenza della filiera del trasporto merci, padronanza dei principali programmi informatici e dei sistemi dedicati per il magazzino.

Il tipo di contratto previsto è a tempo indeterminato mentre la scadenza per l'invio della candidatura è fissato al 26 marzo 2023.

Enel: assunzioni per specialista affari legali e societari, come inviare la domanda di candidatura

Gli aspiranti in possesso di una laurea in giurisprudenza possono candidarsi per il ruolo di specialista affari legali e societari.

Tale figura supporta le diverse aree dell’azienda fornendo consulenza legale. Gli aspiranti devono avere esperienza in ambito legale, votazione di almeno 105 al diploma di laurea, abilitazione all'esercizio della professione forense e conoscenza della lingua inglese. In questo caso la sede del lavoro è Catania (Sicilia), mentre la scadenza per candidarsi è il 31 marzo 2023. Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato. Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Enel bisogna iscriversi al suo sito ufficiale e poi recarsi nella sezione "Carriere". A questo punto si ha la possibilità di visionare le posizioni di lavoro attive in Italia e quelle disponibili all'estero. Dopo aver trovato l'offerta a cui si è interessati, basterà cliccare su "Candidati", caricare il proprio curriculum vitae e compilare il form preimpostato fornito dalla piattaforma.