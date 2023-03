Intesa Sanpaolo ha aggiornato le proprie Offerte di lavoro. Le assunzioni riguardano diplomati e laureati da inserire nelle filiali nei ruoli professionali di functional analyst e software engineer. Per l'iscrizione alle selezioni di Intesa Sanpaolo non è indicata una data di scadenza, l'inoltro deve essere effettuato telematicamente.

Lavoro in banca: le opportunità di Intesa nelle sue sedi, mansioni e requisiti del functional analyst

Gli aspiranti in possesso di un diploma di scuola superiore hanno l'opportunità di candidarsi come junior functional analyst ambito IsyAccount.

Si tratta di figure che, tra le varie mansioni, gestiscono le procedure di business interne, stimandone la fattibilità, le minacce e gli impatti sulle soluzioni IT esistenti o valutando e vagliando nuove soluzioni. Per candidarsi, come già accennato, è indispensabile essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiore) in ambito informatico-scientifico oppure una laurea nello stesso settore. Inoltre tra gli altri requisiti sono richiesti: esperienza nel settore conoscenza della lingua inglese, degli strumenti e dei principali programmi informatici, competenze in ambito IT. La sede del lavoro è Sarmeola di Rubano (Padova).

Assunzioni in banca per software engineer: richiesto diploma o laurea, come candidarsi

Intesa Sanpaolo sta cercando software engineer che sviluppino i software applicativi e le componenti dati a sostegno dei sistemi software, aumentandone la qualità e la performance, osservando le specifiche tecniche e funzionali definite. Gli aspiranti a tale ruolo devono avere un diploma superiore oppure una laurea in ambito matematico scientifico, aver maturato esperienza in progetti IT del contesto bancario e avere padronanza della lingua inglese.

Inoltre, tra gli altri requisiti, serviranno anche competenze nell'ambito dei sistemi operatori e specifiche del settore, padronanza dei principali programmi e strumenti informatici, conoscenza dei processi e degli sviluppi su tecnologia Cloud. In questo caso le filiali interessate alle assunzioni di Intesa Sanpaolo sono quelle di Bergamo e Brescia.

Per candidarsi a queste offerte di lavoro oppure visionare tutte le altre selezioni attive bisogna recarsi sul sito ufficiale di Intesa Sanpaolo nella sezione "Carriere". In questa pagina sarà possibile inviare una candidatura spontanea allegando il proprio curriculum vitae oppure visionare le posizioni aperte. Dopo aver scelto quella a cui si è interessati bisognerà cliccare su "Candidati ora". A questo punto si dovrà scegliere se effettuare l'iscrizione alla piattaforma oppure inoltrare la domanda con LinkedIn.