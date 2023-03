Questa mattina, Poste Italiane ha pubblicato sul proprio sito web un annuncio funzionale alla selezione di nuovi portalettere: la ricerca in questione interessa gli uffici postali siti in tutto il territorio nazionale.

Per la partecipazione alla selezione non sono necessari requisiti specialistici e le domande potranno essere trasmesse in via telematica entro il prossimo 9 aprile.

Requisiti necessari per partecipare

Come già previamente anticipato nel paragrafo precedente, per proporre la propria candidatura e concorrere all’assegnazione di uno dei posti da portalettere disponibili in tutta Italia, non è necessario possedere particolari requisiti di natura tecnico professionale, ma saranno sufficienti:

diploma di scuola superiore,

patente di guida in corso di validità.

Nell’annuncio di lavoro non è specificato se c’è un voto di maturità minimo necessario alla partecipazione, tuttavia si specifica che in caso di convocazione in azienda dovrà essere presentata una documentazione idonea all’attestazione del titolo di studio dichiarato.

Unicamente per gli uffici postali che si trovano nella provincia di Bolzano è richiesto un ulteriore requisito rappresentato dal possesso del patentino attestante la conoscenza della doppia lingua.

Caratteristiche contrattuali

Coloro che verranno selezionati attraverso questa procedura saranno assunti presso Poste Italiane con un contratto di lavoro a tempo determinato. Nell’annuncio di lavoro, che i candidati interessati possono consultare direttamente sul sito della società nella sezione relativa alle posizioni aperte in azienda, non è specificata la durata del contratto ma soltanto che essa dipenderà dalle specifiche esigenze aziendali.

Come già anticipato precedentemente, la ricerca in corso interessa gli uffici di tutta Italia: tuttavia, anche in questo caso il numero delle sezioni assunzioni sarà stabilito tenendo conto delle esigenze di poste in quella specifica area geografica.

In ogni caso, nella propria domanda di partecipazione alla selezione, ciascun candidato avrà la possibilità di indicare una sola area geografica di preferenza e quindi effettuare la selezione per quella determinata sede.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

Come di consueto avviene per le selezioni effettuate da Poste Italiane, le candidature dovranno essere presentate online mediante il form predisposto appositamente sul sito web della società, sono attive assunzioni anche per operatori di sportello.

Per potersi candidare, ciascun candidato interessato dovrà dapprima effettuare la registrazione al sistema attraverso l’inserimento del proprio indirizzo e-mail e successivamente procedere con l’inserimento dei propri dati anagrafici e professionali, entro il termine di domenica 9 aprile 2023.