Anas ha indetto una campagna di reclutamento per assumere personale a tempo indeterminato a Roma come esperto cyber security, specialista appalti, addetto alla sostenibilità e professionista della pianificazione. Per partecipare alle selezioni occorre avere esperienza nel ruolo, le candidature vanno effettuate online entro varie date di scadenza, fissate nell'ultima settimana del mese di aprile.

Anas: personale da impiegare come esperto cyber security a tempo indeterminato

L'esperto cyber security che verrà assunto da Anas si occuperà di sviluppare le politiche di sicurezza informatica, di individuare i rischi di violazione e i difetti riscontrati nel sistema, nonché di collaborare alla difesa contro gli attacchi informatici.

Alla selezione possono partecipare i diplomati in ambito informatico che abbiano almeno cinque anni di esperienza nel campo. Inoltre, sono preferiti i candidati che conoscano la normativa di riferimento, framework come ISO 27001, il pacchetto Office e che abbiano la residenza nella regione Lazio. Il soggetto assunto lavorerà come coordinatore informatico di livello A1, con un contratto a tempo indeterminato.

Per questa posizione, le candidature online sono aperte fino al 28 aprile.

Anas valuta candidati per il posto di specialista appalti a tempo indeterminato

Anas cerca inoltre uno specialista appalti che si occupi di predisporre il tipo di documenti da adottare e di adeguare i contratti d'appalto alle nuove normative in materia.

Per candidarsi, i soggetti ideali dovranno avere una laurea in giurisprudenza, almeno cinque anni di esperienza nel ruolo, una buona conoscenza delle norme sugli appalti e, preferibilmente, la residenza nella regione del luogo di lavoro.

Il nuovo dipendente verrà assunto come coordinatore amministrativo di livello A1, a tempo indeterminato.

Il relativo annuncio scade il 27 aprile.

La ricerca dell'addetto alla sostenibilità

La società cerca poi un addetto alla sostenibilità che svolgerà attività amministrative, organizzerà gli incontri aziendali, predisporrà i documenti e gestirà l'archivio dell'area di competenza.

Per questo compito verranno valutati coloro che abbiano un diploma di tipo grafico, almeno quattro anni di esperienza nell'ambito della creazione di campagne di comunicazione e la conoscenza del programma Adobe CS.

Saranno inoltre preferiti gli esperti nel social advertising e coloro che abbiano la residenza nel Lazio.

L'inquadramento prevede un contratto a tempo indeterminato e un incarico come operatore amministrativo di livello B1. Le domande di lavoro potranno essere inviate online entro il 25 aprile.

Anas: il professionista della pianificazione a tempo indeterminato

Il professionista della pianificazione selezionato da Anas parteciperà alla realizzazione del piano industriale e all'individuazione di nuove aree d'affari. Egli inoltre avrà il compito di analizzare il mercato di riferimento, il livello di sostenibilità degli investimenti e gli indicatori economici dell'azienda.

La società richiede il possesso di una laurea in economia, in statistica o in politiche e di almeno cinque anni di esperienza nel campo della gestione aziendale.

Gradita anche la conoscenza delle tecniche di pianificazione e dei principi contabili nazionali e internazionali.

Il candidato scelto verrà assunto a tempo indeterminato con il ruolo di responsabile amministrativo contabile di livello A. In questo caso i residenti nel Lazio avranno una corsia preferenziale durante l'iter selettivo.

Il curriculum potrà essere inoltrato fino al 25 aprile.

Le candidature online

Le candidature online alle offerte di lavoro descritte possono essere effettuate attraverso il portale aziendale delle carriere. La prima cosa da fare è digitare "Anas lavora con noi" su un motore di ricerca e cliccare il corrispondente link al portale. Al suo interno, le voci "Clicca qui" e "Cerca posti di lavoro" condurranno all'elenco delle posizioni aperte. A questo punto non resta che fare la propria scelta e utilizzare il pulsante "Candidati" per completare la domanda di lavoro.