Poste Italiane sta cercando personale da impiegare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni di Poste Italiane riguardano diplomati e laureati da selezionare per i ruoli di sportellisti e consulenti finanziari. Le domande devono essere inoltrate in modalità telematica.

Opportunità di lavoro per consulenti: Poste Italiane ha aperto le selezioni, la laurea è un titolo preferenziale

Tra le Offerte di lavoro di lavoro di Poste Italiane vi è quella indirizzata all’assunzione di consulenti finanziari mobili. Si tratta di figure che si occupano dei servizi finanziari della società con lo scopo di rafforzare la rete commerciale.

Per questo ruolo l’azienda richiede esperienza di due anni maturata nel settore bancario e, più precisamente, in ambito di consulenza e vendita dei prodotti societari. La laurea in discipline economiche o giuridiche costituisce un requisito preferenziale, così come aver superato l’esame da consulente è preferibile ma non obbligatorio. La sede del lavoro è Genova, il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato e pieno, mentre la scadenza per candidarsi è fissata al 30 aprile 2023.

Poste Italiane cerca sportellisti a tempo indeterminato, richiesto il diploma

Gli aspiranti che sono in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado e conoscono il tedesco possono candidarsi nel ruolo di sportellista.

Si tratta di figure che lavorano allo sportello: assistono la clientela, proponendole servivi e prodotti e fornendo assistenza in caso di necessità.

Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato mentre la sede del lavoro sarà la provincia di Bolzano, ragion per cui all’atto della candidatura si dovrà presentare il patentino di bilinguismo (italiano e tedesco).

In questo caso c’è più tempo per fare domanda, in quanto la scadenza per candidarsi è fissata al 31 dicembre 2023.

Assunzioni Poste: come inviare la domanda di candidatura

Gli utenti che intendono candidarsi per queste offerte di lavoro oppure vogliono visionare tutte le posizioni aperte da Poste Italiane possono recarsi sul sito ufficiale della società nella sezione “Lavora con noi”.

In questa pagina è possibile inviare una candidatura spontanea, cioè allegare il proprio curriculum vitae senza proporsi per una posizione specifica, oppure visionare tutte le selezioni aperte. Cliccando sull’offerta di lavoro a cui si è interessati sarà possibile visionarne i dettagli e inviare la candidatura. La procedura può essere completata effettuando l’accesso oppure l’iscrizione alla piattaforma tramite le proprie credenziali.