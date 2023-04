Ferrovie dello Stato ha indetto una campagna di reclutamento per assumere personale a tempo indeterminato. In particolare sono aperte le candidature per specialista della qualità, addetto di stazione, segretario e ausiliare ai lavori.

Tra i requisiti richiesti per poter partecipare alle selezioni occorre avere esperienza pregressa. Ciascun annuncio ha una data di scadenza entro cui candidarsi online.

Ferrovie dello Stato: tempo indeterminato per lo specialista della qualità

Lo specialista della qualità che verrà assunto da Ferrovie dello Stato controllerà le commesse, i prodotti utilizzati, i processi avviati, i collaudi eseguiti, i documenti tecnici e in generale i piani di fabbricazione.

Per candidarsi a questa posizione occorre avere: il diploma di scuola superiore, l'esperienza di almeno due anni nel campo, la conoscenza delle lavorazioni di tipo meccanico ed elettronico, la disponibilità a frequenti spostamenti tra le sedi dell'azienda.

Il nuovo dipendente lavorerà a tempo indeterminato a Roma, Firenze, Milano o Napoli. L'annuncio scade l'8 maggio.

Ferrovie dello Stato ricerca un addetto di stazione per lavoro a tempo indeterminato

L'addetto di stazione assunto da Ferrovie dello Stato controllerà che le imprese che forniscono i servizi rispettino i contratti. Inoltre farà rapporto sul funzionamento degli impianti e sull'uso delle aree interne alla stazione assegnata.

Per questo ruolo l'azienda richiede il possesso di un diploma tecnico, oppure di una laurea in ingegneria o architettura e di almeno tre anni di esperienza in ambito impianti.

È gradita la conoscenza del pacchetto Office e del programma Sap.

L'addetto scelto svolgerà la mansione a tempo indeterminato presso la sede di Palermo. In questo caso l'annuncio non riporta una data di scadenza entro cui inviare il curriculum.

Contratto a tempo indeterminato per un segretario

Il segretario che verrà assunto da Fs si occuperà di organizzare gli appuntamenti dei vertici aziendali, di verbalizzare le sedute, di redigere report e di gestire la corrispondenza.

Il ruolo richiede il possesso di una laurea o di un diploma e di almeno tre anni di esperienza in attività di segreteria. È necessaria la conoscenza professionale della suite Office e della lingua inglese.

Il lavoro dovrà essere svolto a tempo indeterminato nella sede di Roma e vi è la possibilità di candidarsi online fino al 5 maggio.

Ferrovie dello Stato seleziona personale per il posto a tempo indeterminato di ausiliare ai lavori

L'ausiliare ai lavori selezionato da Ferrovie dello Stato avrà il compito di verificare che la realizzazione di un'opera avvenga nel rispetto del contratto e delle leggi in materia di appalto, sicurezza e qualità del lavoro. Egli dovrà anche fornire i documenti contabili relativi alla commessa.

Alla selezione possono partecipare i diplomati tecnici e i laureati in ingegneria edile, civile, ambientale, dei trasporti o in architettura. Inoltre, i candidati dovranno avere almeno due anni di esperienza nel settore, conoscenza nel campo dei lavori pubblici e di programmi come Office, Autodesk Autocad ed MS Project.

L'inquadramento prevede l'assunzione a tempo indeterminato. I soggetti idonei verranno assegnati alle sedi di Milano, Torino, Verona, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Reggio Calabria. I neo assunti dovranno spostarsi frequentemente nelle zone richieste.

L'annuncio relativo a questa posizione scade il 22 maggio.

Come candidarsi online alle offerte di lavoro

Per candidarsi online alle offerte di lavoro di cui sopra occorre prima di tutto digitare "Ferrovie dello Stato lavora con noi" su un motore di ricerca. In questo modo si avrà il link per accedere al portale delle carriere di Fs: al suo interno, poi, la voce "campagne di ricerca" conduce alla lista delle posizioni aperte.

In questo elenco basterà cliccare sul ruolo preferito, leggerne la descrizione e concludere la candidatura attraverso l'apposito pulsante.