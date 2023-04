Le assunzioni di Intesa Sanpaolo per diplomati e laureati riguardano personale da inserire in diverse filiali italiane. Intesa Sanpaolo, in particolare, sta cercando contabili e analisti nelle sedi di Torino e Milano. Le domande di candidatura devono essere inviate in modalità telematica, non è indicata una data di scadenza. Per entrambe le selezioni non è specificato il tipo di contratto offerto.

Lavoro in banca: Intesa Sanpaolo cerca contabili, mansioni e requisiti

Tra le Offerte di lavoro attivate da Intesa Sanpaolo vi è quella dedicata agli addetti contabilità tecnica sinistri.

Si tratta di figure che, tra le varie mansioni, operano nell'ambito del processo contabile tecnico e gestiscono le scritture di chiusura sinistri. I requisiti per candidarsi alle selezioni di questo ruolo professionale sono: precedente esperienza nel settore, diploma in ragioneria, conoscenza dei principali sistemi e programmi informatici relativi alla contabilità, conoscenza della lingua inglese. Il possesso di un'eventuale laurea in economia è un requisito preferenziale ma non obbligatorio. Le sedi disponibili per questa offerta sono: Torino e Milano.

Assunzioni per junior functional analyst: come presentare domanda di candidatura

Un'altra opportunità lavorativa aperta a diplomati e laureati è quella volta all'assunzione di junior functional analyst - ambito crediti.

Tra le sue attività, tale profilo professionale analizza con i clienti della filiale i requisiti e le opportunità di business con lo scopo di definire le specifiche funzionali e stimare le ripercussioni sul software, amministrando autonomamente l'intero percorso di stesura delle analisi funzionali, compresa la validazione con gli utenti interni e i committenti.

Per candidarsi è necessario: aver un diploma conseguito nella scuola secondaria di secondo grado a indirizzo informatico-scientifico oppure una laurea, conoscere la lingua inglese e i principali programmi informatici, essere propensi al lavoro di gruppo e ai rapporti con la clientela, aver maturato esperienza nel settore con la conseguente acquisizione delle relative competenze.

Anche in questi caso la sede del lavoro sarà Milano o Torino.

Per visionare tutte le offerte di lavoro attive bisogna recarsi sul sito ufficiale di Intesa Sanpaolo nella sezione "Carriere". In questa pagina si dovrà poi cliccare su "Scopri tutte le posizioni". A questo punto compariranno tutte le selezioni aperte dall'istituto bancario a cui è possibile proporsi tramite la piattaforma LinkedIn oppure effettuando l'scrizione al sito con le proprie credenziali.