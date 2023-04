Bennet ha aggiornato le proprie Offerte di lavoro sul suo sito ufficiale. Le assunzioni Bennet riguardano cassieri e impiegati di ambo i sessi da inserire all'interno dei punti vendita e degli uffici dell'azienda operante nel mercato degli ipermercati e dei centri commerciali. Per quanto riguarda la prima selezione, non è indicato l'eventuale titolo di studio di cui il candidato deve essere in possesso. Gli impiegati, invece, devono aver conseguito un diploma tecnico oppure un diploma di laurea. Le candidature devono essere inoltrate in modalità telematica.

Lavoro nei supermercati per cassiere e cassieri: Bennet cerca personale

Tra le posizioni aperte da Bennet vi è quella volta all'assunzione di cassiere o cassieri in tutti i suoi punti vendita. Tali risorse potrebbero essere inizialmente affiancate da personale esperto, al fine di apprendere il lavoro da svolgere, con l’ulteriore opportunità di formazione all’assistenza alla clientela per quanto concerne le casse fai da te. Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti: attitudine a rapportarsi con i clienti, flessibilità oraria, disponibilità a lavorare nel week-end.

Le offerte di lavoro di Bennet per gli impiegati: selezioni per geometra junior e business analyst e commerce

Gli aspiranti impiegati che desiderano lavorare nell'azienda hanno la possibilità di candidarsi come geometra junior.

Questa figura, tra le sue varie mansioni, gestisce le operazioni di manutenzione presso i punti vendita, coordina i contatti con commesse, fornitori ed enti esterni alla società, pianificando gli interventi e le attività necessarie. Per tale ruolo sono richiesti: un diploma di geometra o perito edile, disponibilità a effettuare trasferte sul territorio, conoscenze tecniche del settore, propensione al team working.

I candidati che sono in possesso di un diploma di laurea in informatica o ingegneria informatica possono candidarsi nel ruolo di business analyst e commerce: in tal caso la società selezionerà professionisti nell’ambito dello sviluppo eCommerce che abbiano esperienza pregressa nello stesso ambito. Oltre a coordinare i progetti per lo sviluppo del canale eCommerce, tra le sue attività figura anche la gestione tecnica dei fornitori fino alla messa online dei progetti.

Per entrambe le offerte di lavoro sopracitate la sede del lavoro è l'ufficio centrale di Montano Lucino (Co). Non è indicato il tipo di contratto offerto né una data di scadenza per inoltrare la domanda di candidatura, la quale deve essere inviata online mediante il sito ufficiale di Bennet nella sezione "Lavora con noi".