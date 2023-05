Poste Italiane sta cercando personale in diversi uffici del territorio italiano: le nuove assunzioni, che prevedono la somministrazione di un contratto a tempo indeterminato, sono indirizzate a referenti hub logistico, professionisti nell'ambito della logistica e sportellisti (figure di front-end).

Le scadenze per inviare la propria candidatura sono fissate al 30 giugno e al 31 luglio per il settore logistico, al 31 dicembre per gli sportellisti.

Offerte di lavoro di Poste Italiane in ambito logistico, eventuali titoli e scadenze

Tra le Offerte di lavoro di Poste Italiane vi è quella indirizzata all'assunzione di referenti hub logistico per le sedi di Burago Di Molgora (Monza Bianza), San Mauro Torinese (Torino), San Giovanni Teatino (Chieti), Bari e Napoli.

Queste figure dovranno garantire, nei turni notturni, una corretta gestione dei processi di smistamento della merce all'interno dell'hub. I requisiti per candidarsi sono una pregressa esperienza lavorativa nello stesso settore con le relative competenze, essere automuniti, conoscere i principali programmi informatici ed essere disponibili a lavorare nel turno notturno. La scadenza per candidarsi è fissata al 30 giugno 2023. Non è indicato tra i requisiti di questa posizione il possesso di un determinato titolo di studio al fine della candidatura.

Per la posizione di professionisti in ambito logistico, invece, Poste Italiane richiede il possesso di una laurea magistrale in discipline ingegneristiche oltre ad un'esperienza di due anni nel settore logistico con le relative competenze acquisite (come la capacita di analisi e la conoscenza delle metodologie di lean manufacturing).

Le sedi del lavoro sono: Pavia, Venezia, Milano, Torino, Bologna, Roma. La scadenza per candidarsi è fissata al 31 luglio 2023.

Per entrambe le posizioni sopracitate è offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Poste Italiane cerca sportellisti a tempo indeterminato, mansioni, scadenza e requisiti

Gli aspiranti sportellisti a tempo indeterminato possono candidarsi fino al 31 dicembre 2023.

Queste figure gestiranno in particolare i rapporti con la clientela, proponendole servizi e prodotti. I requisiti richiesti agli addetti allo sportello (figure di front-end) sono in particolare un diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) e il possesso del patentino di bilinguismo (italiano e tedesco). La sede del lavoro, infatti, sarà individuata tra quelle disponibili nella provincia di Bolzano (Trentino Alto Adige).

Gli utenti che desiderano inviare una candidatura per le posizioni descritte dovranno recarsi sulla piattaforma web di Poste Italiane nella sezione "Carriere" laddove sono esposte tutte le offerte di lavoro disponibili.