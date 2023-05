Ferrovie dello Stato ha dato il via a una campagna di recruiting volta all'assunzione a tempo indeterminato di neolaureati in varie discipline. In particolare, l'azienda ferroviaria seleziona neolaureati in materie tecnologiche, in ingegneria civile e gestionale, in economia e in giurisprudenza. I candidati ritenuti idonei lavoreranno nelle sedi aziendali di tutta Italia e potranno candidarsi entro la fine di giugno.

Ferrovie dello Stato: tempo indeterminato per neolaureati in materie tecnologiche

I neolaureati in materie tecnologiche assunti a tempo indeterminato da Ferrovie dello Stato si occuperanno del miglioramento della manutenzione e del controllo dei progetti.

Inoltre dovranno verificare che le opere tecnologiche vengano eseguite secondo contratto e in base alle norme di riferimento.

Alle selezioni sono ammessi i candidati che si sono laureati entro i tre anni precedenti al 2023, oppure che concluderanno il percorso di studi universitari entro dicembre. Inoltre occorre che il tipo di laurea posseduto rientri in uno di quelli elencati nell'annuncio ufficiale.

FS assume a tempo indeterminato neolaureati in ingegneria civile

I neolaureati in ingegneria civile assunti da Ferrovie dello Stato avranno il compito di monitorare la funzionalità di gallerie, ponti e viadotti.

Per partecipare alla selezione, i soggetti dovranno essere in possesso di una laurea in ingegneria ad indirizzo strutture, geotecnico, idraulico, ambientale o nel settore dei trasporti.

Terminato l'iter selettivo, ai lavoratori scelti verrà offerto un contratto a tempo indeterminato.

Assunzione a tempo indeterminato per neolaureati in ingegneria gestionale

I neolaureati in ingegneria gestionale selezionati dall'azienda si occuperanno di amministrazione, controllo, strategie di progetto e acquisti.

Per candidarsi è richiesta una laurea in ingegneria gestionale, conseguita entro i tre anni precedenti alla domanda di lavoro, occorre anche una buona conoscenza della suite Office, nonché dell'inglese.

In merito all'inquadramento, gli ingegneri gestionali potranno beneficiare di un contratto a tempo indeterminato.

FS seleziona personale in possesso di una laurea in economia, lavoro a tempo indeterminato

Ferrovie dello Stato ceca anche del personale in possesso di una laurea in economia. I soggetti selezionati si occuperanno di procurement, di controllo interno e di acquisti di tipo immobiliare.

La ricerca è rivolta a coloro che abbiano una laurea in economia, la conoscenza dell'inglese e del programma Office e, una volta assunti, potranno svolgere gli incarichi assegnati a tempo indeterminato.

Ferrovie dello Stato: selezione per nuovi laureati in giurisprudenza, contratto a tempo indeterminato

I nuovi laureati in giurisprudenza cercati da Ferrovie dello Stato si occuperanno, invece, di tutelare il patrimonio aziendale e di gestire gli aspetti legali del lavoro, delle operazioni societarie e dell'amministrazione.

Per questo ruolo viene chiesto il possesso di una laurea in giurisprudenza, ottenuta entro i tre anni precedenti al 2023, la conoscenza dell'inglese e del programma Office. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato.

Come inoltrare la domanda di lavoro

La domanda di lavoro va inoltrata online tramite la sezione carriere del sito web aziendale: occorre digitare "Ferrovie dello stato lavora con noi" su un motore di ricerca web per avere il collegamento a tale sezione.

Una volta all'interno, la voce "campagne di ricerca" condurrà alle offerte di lavoro dell'azienda: non resta che cliccare sull'annuncio preferito, leggere la descrizione del ruolo e di inviare il curriculum attraverso l'apposito pulsante.