Anas, società che appartiene al gruppo Ferrovie dello Stato italiane, sta cercando personale. Le assunzioni di Anas riguardano impiegati d'ufficio destinati ai ruoli di assistente tecnico B (specialista di segreteria) e tecnico specializzato (direttore operativo). La selezione è aperta ai candidati in possesso di un diploma di scuola superiore oppure di una laurea. La candidature devono essere inoltrate alla società dettagliando il possesso dei requisiti richiesti.

Anas - gruppo Ferrovie dello Stato italiane: selezioni aperte ai diplomati nel ruolo di assistente tecnico, i requisiti per candidarsi e le mansioni

Tra le Offerte di lavoro di Anas c'è anche quella destinata all'assunzione del profilo professionale di assistente tecnico B (specialista di segreteria). La figura si occupa della gestione dei documenti di segreteria, oltre a fornire supporto tecnico nella direzione dei lavori, nell'analisi riserve, collaudi, sicurezza cantieri e reportistica. Gli aspiranti interessati a tale selezione devono aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado di geometra e aver almeno un anno di esperienza nel mondo dei cantieri oppure nella progettazione di opere civili.

Un altro requisito richiesto è la conoscenza dei programmi informatici Office e del sistema operativo Windows. La sede del lavoro è Bologna, mentre il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato. La scadenza per presentare domanda di candidatura è fissata al 27 giugno 2023.

Lavoro Anas: opportunità per direttore operativo con diploma oppure laurea, ecco come inviare la candidatura

Il tecnico specializzato (direttore operativo) è un ruolo professionale designato alla collaborazione con il direttore dei lavori, al fine di verificare che le lavorazioni siano svolte regolarmente nella piena osservazione delle clausole di contratto.

I candidati devono essere in possesso di un diploma di geometra ed esperienza lavorativa di sette anni nello stesso settore. In alternativa devono aver conseguito la laurea in ingegneria con cinque anni di esperienza. Anche in questo caso viene richiesta la conoscenza dei principali programmi informatici. Le figure saranno impiegate su tutto il territorio nazionale. In questo caso non è specificato il tipo di contratto offerto, ma viene menzionata "un'assunzione diretta come da Ccnl gruppo Anas". Non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della domanda online.

Per visionare tutte le opportunità lavorative di Anas e candidarsi a quella a cui si è interessati è necessario recarsi sul suo sito ufficiale nella sezione "Lavora con noi".