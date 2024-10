Mentre il primo concorso docenti PNRR è ancora in corso, il secondo concorso sta per essere bandito e dovrebbe portare in cattedra 19.032 posti suddivisi tra posto comune e sostegno.

Graduatoria concorso con punteggi più alti

Rispetto al precedente concorso docenti, quest’ultimo presenterà un’importante novità relativa alla prova orale. Fino ad oggi e per tutti i concorsi banditi, a partire da quello del 2012, per accedere alla prova orale è sempre stato necessario raggiungere un punteggio minimo di 70/100.

Nel prossimo concorso non ci sarà uno sbarramento fisso e per accedere alla prova orale si terrà conto del punteggio più alto nella prova scritta che farà da apripista nella graduatoria.

A partire da quest’ultimo, accederanno all’orale fino ad un massimo di tre volte il numero dei posti disponibili per Regione e classe di concorso. Esempio: se nella regione siciliana per la classe di concorso A012 ci saranno trenta posti, entreranno in graduatoria novanta candidati, solo per loro ci sarà la possibilità di accedere alla prova orale.

Dunque, con una graduatoria basata sul merito dei candidati con punteggio più alto, sarà quest'ultimo a decidere chi potrà accedere alla fase finale e orale del concorso.

Posti disponibili e distribuzione concorso scuola

I posti contenuti nel bando saranno in totale 19.032, suddivisi tra 13.247 per Posto comune e 5.785 per Posto di Sostegno. Si dovrà attendere il bando ufficiale, previsto entro la fine del corrente anno scolastico, per sapere quali classi di concorso riguarderà il Concorso scuola PNRR 2, se ci sarà un bis per alcune delle classi già coinvolte nel PNRR 1 che, ricordiamo, essere ancora in corso di svolgimento in molte regioni d’Italia.

Non si conosce neppure la distribuzione di questi posti a livello regionale, ma si può presupporre che, data la difficoltà a coprire cattedre rimaste vuote in molte delle scuole del Nord d’Italia, il MIM possa decidere di destinare la maggior parte delle disponibilità per eventuali posti vacanti.

Graduatorie e Assunzioni concorso

Le graduatorie del concorso PNRR 2 resteranno in vigore fino all’assunzione di tutti i vincitori, per quelli in possesso di abilitazione l’immissione a tempo indeterminato avverrà con il superamento dell’anno di prova. I vincitori senza abilitazione, invece, saranno assunti a tempo determinato in un secondo momento, dovranno prima conseguire l’abilitazione con 30 o 60 CFU, solo a corso concluso potranno firmare il tempo indeterminato.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato una riunione informativa con i Sindacati del comparto Scuola per martedì 8 ottobre 2024 alle ore 10:00.