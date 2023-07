L'azienda di spedizioni Brt sta cercando nuovo personale con diploma ed esperienza nel campo per lavori d'ufficio.

In particolare verranno assunti addetti operativi, amministrativi e addetti per assistenza gli utenti del servizio: non sono previste scadenze per presentare le domande. Lo stipendio sarà adeguato alle competenze in possesso, il lavoro non si svolgerà nel fine settimana.

Brt: gli impiegati operativi

Gli impiegati operativi gestiranno i depositi, forniranno assistenza e prepareranno la documentazione delle spedizioni.

Per partecipare alla selezione occorre il diploma, la conoscenza dei programmi informatici di base, nonché aver svolto un lavoro simile.

I nuovi assunti lavoreranno full-time o a tempo parziale negli uffici di: Imola, Bergamo Osio, Ancona centro, Belluno, Biella, Bolzano, Cessalto, Cremona, Desenzano, Genova Fegino, Gravellona Toce, Ivrea, Mantova, Marsala, Merano, Milano Cevedale, Milano Liscate 2, Oristano, Piacenza, Rovato, Torino Pescarito, Trieste, Vercelli, Verona Zai, Bassano, Bologna Urban depot, Castellammare di Stabia, Crespellano, Firenze Valdarno, Genova Bolzaneto, Savona e Cattolica.

Amministrativi per Brt

Gli amministrativi si occuperanno di fatturazione, incasso di un credito, gestione cassa e risorse umane. Per inviare la domanda è necessario avere un diploma da ragioniere, conoscenza dei principali software ed esperienze precedenti in lavori d'ufficio.

I neoassunti lavoreranno a Bologna Roveri o Milano Liscate.

Per la direzione tecnologica di Bologna, si cerca un candidato donna per occuparsi di budget, voci patrimoniali e contratti.

Addetti per assistenza agli utenti del servizio

Gli addetti per assistenza agli utenti del servizio svolgeranno tale ruolo telefonicamente e tramite posta elettronica.

Per candidarsi è necessario essere diplomati e avere già lavorato in questo ambito, l'inquadramento sarà full-time e sono previsti benefici: per esempio l'automezzo aziendale.

Le persone assunte lavoreranno a Landriano Messaggeria, Milano Sedriano, Torino Orbassano e Roma Fiano.

Soltanto per l'ufficio di Settimo Torinese, l'azienda ha bisogno di un addetto che si occuperà della clientela internazionale.

Viene richiesta la conoscenza dell'inglese.

Domande online per Brt

Le domande online vanno eseguite sulla pagina web dedicata alle carriere sul sito di Brt. Per accedervi occorre digitare "Brt lavora con noi" su un motore di ricerca e cliccare il collegamento a tale sezione.

Al suo interno, la dicitura "Guarda le selezioni aperte" consentirà di consultare le offerte di lavoro. Non resta che cliccare la posizione preferita, leggerne le caratteristiche e procedere con le domande attraverso il relativo tasto.

Il sito web suddetto consente anche di inserire una candidatura spontanea qualora non si fosse interessati alle ricerche in corso.