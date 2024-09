Abel riceverà la visita di suo padre Eusebio, che lo inviterà a tornare a casa. Nelle puntate de La Promessa dal 23 al 27 settembre, secondo le anticipazioni, l'uomo sarà molto duro con suo figlio: "Hai delle responsabilità, non puoi ignorarle". Nel frattempo, Jeronimo verrà individuato come il ladro dell'orologio, ma Cruz non avrà intenzione di riassumere Maria. Infine, Feliciano chiederà a Teresa di sposarlo e la ragazza sarà al settimo cielo.

Jeronimo è il ladro dell'orologio

Le indagini sul furto dell'orologio si concentreranno su Jeronimo e grazie ad Abel si scoprirà che il ladro è il braccio destro di Pelayo.

A quel punto Maria sarà impaziente di tornare a La Promessa, ma Cruz si rifiuterà di riassumerla. I riflettori saranno puntati anche su Eusebio, il padre di Abel, che si presenterà al palazzo per incontrare suo figlio. Ad accogliere Eusebio sarà Manuel, che proverà a chiedere all'ospite il motivo della sua visita. Eusebio, tuttavia, non parlerà di sé al marchesino e si limiterà a dirgli: "Devo parlare con Abel di una questione urgente". Al medico non farà molto piacere rivedere suo padre, soprattutto perché Eusebio lo inviterà a tornare a casa. "Hai delle responsabilità e non puoi ignorarle, sei stato via troppo a lungo". In quel momento arriverà Jana e i due uomini saranno costretti a chiudere la conversazione.

Teresa e Feliciano presto sposi: gioia a La Promessa

Ci saranno importanti novità anche per Feliciano, che si deciderà a chiedere la mano a Teresa. Quest'ultima accetterà con entusiasmo di sposarlo e sarà circondata dall'affetto di tutti i colleghi. Non andrà nello stesso modo per Pelayo e Catalina, perché la donna rifiuterà le nozze con il conte.

Tra i due ci sarà una discussione a riguardo e Pelayo continuerà a ribadire il suo amore a Catalina. Il conte, inoltre, dovrà anche rispondere del furto commesso dal suo braccio destro e prometterà a Lorenzo che Jeronimo sarà punito a dovere per avergli rubato l'orologio. Leonor, invece, deciderà di partire per New York e inseguire il suo grande sogno della moda.

Come lei, anche Manuel inseguirà la sua grande passione per il volo, nonostante la disapprovazione di Cruz. La marchesa rimprovererà il figlio per aver ricominciato a volare, ma lui le dirà chiaramente che non rinuncerà mai al suo sogno.

Il licenziamento di Maria

A La Promessa c'è stato un furto. Lorenzo si è accorto di non aver più il suo prezioso orologio e ha denunciato la servitù per questo. Le indagini si sono rivolte in un primo momento a Vera, l'ultima arrivata al palazzo, ma la ragazza è stata scagionata. Il compito di rifare il letto del capitano spettava a Vera, ma è stato svolto da Maria. Nonostante la ragazza si sia proclamata innocente, è stata ritenuta la responsabile del furto e Cruz non ha esitato a licenziarla.

La cameriera ha dovuto abbandonare il palazzo tra le lacrime, ma Jana l'ha aiutata a trovare una sistemazione nei paraggi, certa che presto si sarebbe trovato il vero ladro. Maria è andata a stare nella capanna di Ramona e ha potuto contare sull'aiuto di tutti i suoi colleghi e amici.