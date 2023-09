Enel, multinazionale attiva nel settore dell'elettricità e del gas, sta cercando personale da impiegare su tutto il territorio nazionale. Tra le offerte di lavoro attualmente attive sul sito ufficiale di Enel vi è quella indirizzata a diplomati che ricopriranno funzioni tecnico-operative. Non è richiesta un'esperienza lavorativa nello stesso settore, mentre la data di scadenza per candidarsi è il 31 dicembre 2023. Le candidature devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica.

Offerte di lavoro Enel: selezione per tecnici con diploma superiore, le mansioni e i requisiti per candidarsi

Gli aspiranti lavoratori Enel che desiderano candidarsi come diplomati per posizioni tecnico operative, secondo quanto riporta l'azienda sul suo sito ufficiale, devono essere motivati e disponibili a svolgere lavoro in reperibilità. Inoltre sono richiesti: diploma di cinque anni in ambito tecnico o professionale, competenze digitali, elettriche e meccaniche, conoscenza dei temi della sicurezza. I candidati devono avere propensione a relazionarsi con i colleghi per svolgere lavori di gruppo, capacità organizzative e di iniziativa in particolar modo nella risoluzione dei problemi, rispetto delle procedure e delle scadenze.

Enel assume in tutta Italia, tipo di contratto e come inviare la domanda di candidatura online

Per questa offerta di lavoro Enel selezionerà risorse junior, quindi non è richiesta esperienza lavorativa. Sarà inizialmente stipulato un contratto di lavoro a tempo pieno e di apprendistato della durata di 36 mesi. I diplomati saranno affiancati da personale esperto al fine di acquisire le competenze necessarie.

Le sedi disponibili sono su tutto il territorio nazionale.

Gli utenti che desiderano candidarsi per la posizione di lavoro descritta devono recarsi sul sito ufficiale di Enel nella sezione dedicata alle Carriere. Nelle pagine "Lavora con noi" e "Posizioni aperte" sono disponibili tutte le selezioni attualmente aperte. Dopo aver scelto quella a cui si è interessati bisognerà cliccare su "Candidati".

Al fine di completare la procedura ogni candidato dovrà inviare il proprio curriculum vitae, allegando correttamente il diploma di scuola superiore e indicato i dati anagrafico-curriculari richiesti dal form. La scadenza di tale selezione è fissata al 31 dicembre 2023.

Sulla piattaforma di Enel è possibile anche consultare la mappa con tutte le Offerte di lavoro disponibili e, in questa sezione, inviare un candidatura spontanea o scoprire le posizioni aperte in Italia e nel mondo.