Poste Italiane sta cercando personale da assumere per diverse mansioni. Tre le offerte attualmente attive vi sono quelle per addetti alla logistica nelle attività di magazzino e ingegneri. Per quanto riguarda il primo ruolo professionale è previsto un contratto di lavoro a tempo determinato, mentre per i laureati in ingegneria o architettura sarà stipulato un contratto a tempo indeterminato. I candidati possono candidarsi fino al 31 dicembre 2023.

Lavoro in Poste per diplomati: si cercano risorse in ambito Sda corriere espresso per attività di magazzino, mansioni e requisiti

Gli aspiranti lavoratori di Poste Italiane che sono in possesso del diploma possono candidarsi come addetti alla logistica nell'ambito corriere espresso e attività di magazzino. Queste figure saranno impegnate, per l'appunto, nelle operazioni di magazzino, in cui garantiranno lo smistamento della merce secondo i tempi stabiliti. Oltre al diploma con voto di almeno 70 su 100, Poste Italiane richiede ai candidati di dare la disponibilità a lavorare su turnazione, flessibilità a propensione a lavorare in gruppo. Le sedi del lavoro sono situate nelle regioni del Nord Italia, tra queste sono disponibili: Bologna, Landriano, Milano, Piacenza ecc.

Il contratto di lavoro è a tempo determinato mentre la scadenza per inviare domanda è al 31 dicembre.

Opportunità lavorative di Poste per laureati in ingegneria e architettura: contratto a tempo indeterminato

Un'altra opportunità di Poste è quella indirizzata a risorse laureate in ingegneria e architettura. Tra le posizioni aperte sul suo sito ufficiale, infatti, figura quella di ingegneri esperti in ambito Real Estate.

Si tratta di personale che sarà coinvolto nel progetto Polis, il quale prevede il rifacimento e l’ammodernamento di migliaia di uffici postali.

Questo ruolo professionale svolgerà attività di project manager, coordinando le operazioni infrastrutturali. Inoltre parteciperà attivamente alla progettazione dei nuovi spazi e delle opere edili e impiantistiche, garantendone la corretta esecuzione.

Oltre al diploma di laurea, Poste richiede anche un'esperienza lavorativa dai tre ai cinque anni nella gestione di progetti immobiliari. Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato, la data di scadenza è fissata al 31 dicembre 2023. Le sedi disponibili sono: Genova, Mestre, Torino, Milano, Bologna, Pescara, Roma, Napoli e Palermo.

Tutta le Offerte di lavoro di Poste Italiane si possono consultare sul sito ufficiale della società nella sezione dedicata alle carriere. Nella pagina "Posizioni aperte", inoltre, è possibile inviare la domanda di candidatura alle selezioni attive.