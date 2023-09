Poste Italiane sta proseguendo con la selezione di nuovi operatori di sportello da impiegare presso gli uffici postali di numerose regioni italiane. L’annuncio di lavoro è consultabile sul sito della società nella sezione dedicata alle posizioni aperte, insieme agli altri annunci relativi alle selezioni attualmente in corso.

Coloro che sono interessati a candidarsi come operatore di sportello possono inviare la propria domanda entro il prossimo 2 ottobre.

Di cosa si occupa uno sportellista

Gli sportellisti sono coloro che, all’interno degli uffici postali, si occupano di svolgere mansioni a diretto contatto con il pubblico.

Effettuano attività di vendita e di promozione dei servizi che Poste Italiane mette a disposizione dei propri utenti.

Come specificato anche nell’annuncio, talvolta gli operatori di sportello sono chiamati anche a svolgere attività di natura amministrativa, nel rispetto delle disposizioni dell’azienda.

Per candidarsi come sportellista non è necessario possedere particolari requisiti tecnici, ma è sufficiente il conseguimento del diploma di scuola superiore. Soltanto per gli uffici che si trovano nella provincia di Bolzano sarà richiesto il patentino di bilinguismo e il certificato di appartenenza al gruppo linguistico.

Caratteristiche di natura contrattuale

La ricerca di nuovi sportellisti non interessa tutto il territorio nazionale, soltanto alcune regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Per conoscere nel dettaglio le province effettivamente coinvolte nelle selezioni, si consiglia a prendere visione dell'annuncio di lavoro reperibile sul sito di Poste.

Nella domanda di candidatura ciascun candidato potrà indicare una sola provincia di preferenza. Coloro che saranno selezionati mediante questa procedura potranno essere assunti imposte italiane con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time o part-time, in base alle esigenze della società.

Candidature online

Come solitamente avviene per le selezioni svolte da Poste Italiane, le domande dovranno pervenire in modalità online, utilizzando il form appositamente predisposto sul sito dell’azienda nella sezione recruiting.

I candidati interessati potranno inviare la propria domanda fino al prossimo 2 ottobre 2023. Nel caso in cui la posizione di sportellista non sia conforme alle esigenze del candidato, ciascuno avrà la possibilità di valutare gli altri annunci attivi in questo momento e che nello specifico riguardano le posizioni di: professionisti in ambito Digital, junior developer in ambito IT, ingegneri, laureati in ambito commerciale addetti alla logistica.