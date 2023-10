Anas, società appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato italiane, sta cercando personale a tempo determinato per lavoro stagionale. Tre le varie selezioni aperte vi è quella volta all'assunzione di operatori specializzati con diploma per le esigenze connesse con la stagione invernale 2023/2024. Le candidature devono essere inoltrate in modalità telematica entro il 29 ottobre 2023.

Offerte di lavoro Anas: selezioni in corso per operatori specializzati, mansioni del ruolo e requisiti

Gli operatori specializzati selezionati da Anas sono delle figure che si occupano di attività legate alla stagione invernale, come lo sgombero della neve e la cura delle condizioni stradali, garantendo la circolazione dei veicoli e la relativa sicurezza degli utenti della strada.

I candidati devono avere la cittadinanza italiana, patente di tipo C, un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Inoltre non devono avere condanne penali, essere coinvolti in procedimenti penali e devono sottoporsi a visita per verificare l'idoneità fisica alle mansioni di operatore specializzato. Costituisce requisito essenziale per l’assunzione non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo in un precedente rapporto di lavoro intrattenuto.

Dopo aver valutato i titoli, i candidati selezionati dovranno affrontare una prova di guida del mezzo operativo aziendale sgombraneve e spargisale.

Anas assume personale in diverse regioni d'Italia, le candidature devono essere inoltrate in modalità telematica

Le assunzioni di Anas - gruppo Ferrovie dello Stato italiane per operatori specializzati prevedono un contratto di lavoro a tempo determinato, full time. Gli aspiranti potranno inviare la propria candidatura per le seguenti regioni e aree territoriali: Campania, Lazio, Basilicata, Abruzzo, Molise, Cagliari, Sassari, Calabria, Autostrada del Mediterraneo, Palermo, Autostrade Siciliane, Catania, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Marche.

Gli utenti che intendono inviare la propria domanda di candidatura per questa selezione devono recarsi sul sito ufficiale di Anas nella sezione "Carriere". Dopo aver cliccato su "Ricerche in corso" compariranno tutte le posizioni aperte, tra cui quella per "operatore specializzato stagionale". In questa pagina sono indicati tutti i documenti da allegare alla candidatura che si dovrà inoltrare online cliccando su "Candidati" entro il 29 ottobre 2023. Al fine di inviare correttamente la domanda occorrerà effettuare l'iscrizione oppure l'accesso alla piattaforma.