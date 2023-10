Anas, società che si occupa di infrastrutture stradali, offre nuove opportunità di lavoro. Attualmente sta cercando cantonieri, i quali saranno assunti tramite l'agenzia di lavoro Humangest, come riportato sul sito ufficiale di Anas. Le figure devono essere diplomate e non è richiesta alcuna esperienza lavorativa pregressa. Inizialmente il contratto di lavoro previsto e di apprendistato con l'affiancamento di personale esperto, al fine di acquisire le competenze richieste. La domande di candidatura alle selezioni devono essere inoltrate telematicamente entro il 28 ottobre 2023.

Lavoro Anas: il gruppo cerca cantonieri apprendisti, mansioni e requisiti del ruolo professionale

La società appartenente al gruppo di Ferrovie dello Stato italiane ha aperto una nuova selezione indirizzata a diplomati. In particolare sta cercando cantonieri apprendisti da assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante. Oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, i candidati devono avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni in corrispondenza con la tipologia contrattuale, patente B valida per la guida del mezzo in dotazione, cittadinanza italiana e idoneità fisica allo svolgimento dell'attività. I cantonieri si occupano di apporre, nei tratti stradali di pertinenza, i segnali di obbligo e di pericolo, sia per le limitazioni del traffico sia per le interruzioni della carreggiata.

Tra le altre mansioni di questa figura professionale rientrano anche le attività di manutenzione o di pronto intervento, con lo scopo di garantire la sicurezza e la transitabilità del percorso stradale di competenza e delle relative pertinenze.

Selezioni per diplomati: assunzione a Milano e scadenza il 28/10, come inviare la domanda di candidatura

L'offerta di lavoro di Anas riguarda la sede di Milano. In fase di selezione sarà attribuito un titolo preferenziale per accedere alla fase successiva ai candidati che abbiano la residenza nella regione in cui si trova la sede del lavoro.

Per visionare tutte le Offerte di lavoro di Anas e candidarsi per la selezione descritta è necessario recarsi sul sito ufficiale della società nella sezione "Ricerche in corso". In questa pagina gli utenti leggeranno "Humangest ricerca per Anas S.p.A. cantonieri apprendisti per la struttura territoriale Lombardia".

Dopo aver cliccato sul link corrispondente, gli utenti saranno indirizzati alla pagina dell'agenzia e avranno accesso a tutte le informazioni sull'offerta di lavoro. Per completare la procedura bisognerà cliccare su "Candidati" e iscriversi alla piattaforma.