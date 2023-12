Poste Italiane ha avviato una nuova campagna di recruiting mirata all'assunzione di portalettere, addetti alla logistica e consulenti finanziari. Le candidature vanno inviate online entro determinate scadenze collocate nel mese di gennaio.

La selezione per portalettere

I portalettere che verranno assunti da Poste Italiane si occuperanno del recapito della corrispondenza ma per partecipare alla selezione occorrerà avere un diploma con un voto di almeno 70/100.

Tra gli altri requisiti richiesti vi sono il possesso della patente B e solo per la provincia di Bolzano il patentino del bilinguismo.

Come riportato in precedenza, non occorre avere particolari competenze o esperienze nel ruolo.

Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e i neo assunti varieranno in base alle esigenze di ciascuna filiale. Le candidature sono aperte fino al 7 gennaio 2024.

In merito all'iter selettivo, il fattore che determinerà l'assunzione del candidato sarà il superamento della prova di guida del motomezzo 125 cc a pieno carico.

Assunzioni per consulenti finanziari

I consulenti finanziari che verranno assunti dall'azienda avranno il compito di fidelizzare il cliente proponendo i prodotti in ambito finanziario.

Vengono cercati in particolare laureandi o laureati che abbiano preferibilmente una buona conoscenza in materia di mercati, finanziamenti e investimenti.

L'esperienza nel campo non è un requisito obbligatorio.

La società offre innanzitutto un percorso formativo interno, nel quale il candidato andrà a gestire un portafoglio clienti già acquisiti. Dopodiché verrà offerto un contratto da dipendente di 36 ore settimanali.

La selezione avrà inizio il mese successivo alla scadenza dell'annuncio.

In questo periodo il candidato potrà essere contattato via email per partecipare a un evento in cui verrà presentata l'azienda. Le candidature sono aperte fino al 15 gennaio 2024: il numero di persone assunte dipenderà dalle necessità aziendali.

Gli addetti alla logistica

Gli addetti alla logistica che verranno assunti da Poste Italiane dovranno caricare, movimentare e smistare la merce, cercando di ottimizzare i flussi logistici.

Come requisiti è richiesto il possesso di un diploma con un voto di almeno 70/100 e la disponibilità a lavorare anche di notte. Ai candidati non viene richiesta necessariamente una precedente esperienza nel settore.

Per quanto riguarda l'inquadramento, i soggetti idonei lavoreranno a tempo determinato in alcune regioni del Centro-Nord Italia: fra le sedi in cui vengono ricercati tali addetti vi sono Landriano (Pavia), Piacenza, Milano e Bologna.

Il relativo annuncio scade il 12 gennaio 2024.

Le domande di lavoro

Le domande di lavoro per le posizioni di cui sopra vanno inoltrate online, la prima cosa da fare è digitare "Poste Italiane lavora con noi" su un motore di ricerca per avere il link al portale delle carriere.

Infatti, dopo aver cliccato su "Come candidarsi in Poste" e poi su "Posizioni aperte", si avrà accesso alla lista delle offerte di lavoro. Ogni offerta contiene il pulsante per avviare la candidatura.