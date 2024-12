Abel consegnerà a Jana le foto con Manuel che erano in tasca a Jimena nelle puntate de La Promessa dal 6 al 12 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Jana scoprirà che Jimena sapeva tutto di lei e del marchesino, ma, nonostante questo, non ha voluto vendicarsi. La cameriera sarà commossa dal gesto di Jimena e ringrazierà Abel per aver custodito il suo segreto. Il medico si congederà ottenendo da Jana il perdono per i suoi errori. Sarà una settimana difficile per Pia, che porterà di nascosto a palazzo Dieguito, malato di polmonite, ma Cruz la scoprirà presto.

La marchesa darà due giorni di tempo a Pia per portare via il bambino dalla tenuta. Infine, Catalina sarà in crisi con la sua attività di vendita delle marmellate.

Abel si preparerà a lasciare La Promessa

La morte di Jimena sconvolgerà gli abitanti de La Promessa, che a fatica riprenderanno la vita di tutti i giorni. Manuel parlerà con Abel e gli dirà che la sua presenza non è più gradita al palazzo, quindi il medico si preparerà ad andare via. Prima di lasciare la tenuta, però, Abel andrà a parlare con Jana e le consegnerà le foto di lei e Manuel, che Jimena custodiva nella sua tasca al momento della sua caduta. "Dove hai trovato queste foto?", chiederà la cameriera che sarà molto stupita quando scoprirà che Jimena sapeva tutto di lei e Manuel, ma non ha detto nulla ai marchesi.

"Sapeva tutto", dirà Jana in lacrime, pensando che la donna avrebbe potuto vendicarsi di lei, ma non lo ha fatto. Abel annuncerà la sua partenza e dirà a Jana che quelle foto per lui sono un tentativo di riscattarsi ai suoi occhi. Commossa, Jana ringrazierà il medico e lo saluterà, lasciando intendere che lo ha perdonato. Protagonista della settimana sarà anche Pia, che, oltre a dover discutere con Ricardo sulla gestione della servitù, dovrà affrontare un grave problema che riguarda suo figlio.

Catalina in crisi con la sua attività

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Pia verrà a sapere che Dieguito è malato e per curarlo deciderà di portarlo di nascosto al palazzo. Il bambino soffrirà di una grave forma di polmonite e vivere in una casa umida come quella della mugnaia non gli gioverà. Pia terrà suo figlio con sé e tenterà di nasconderlo a Cruz, ma potrà contare sul sostegno di Jana.

Quest'ultima proverà a curare Dieguito, ma le sue condizioni non accenneranno a migliorare. Petra ci metterà davvero poco a scoprire il segreto di Pia e correrà da Cruz a spifferare tutto. La marchesa convocherà Pia e la rimprovererà per essere venuta meno al loro patto del passato. Inoltre, Cruz darà a Pia solo due giorni di tempo per portare Dieguito in un altro posto. Ci saranno novità anche per Catalina, che avrà difficoltà a portare avanti la vendita delle marmellate. Per la figlia di Alonso si presenterà una buona occasione con un nuovo cliente che sembrerà disposto ad acquistare i suoi prodotti, ma si tirerà indietro all'ultimo momento.

Chi è il padre di Dieguito

Dieguito è il figlio di Pia ed è nato da un abuso.

Il Barone de Linaja ha abusato della governante quando era ospite del palazzo. Pia ha portato avanti la gravidanza cercando inizialmente di nasconderla per non perdere il lavoro. Quando ormai si era rassegnata a dover lasciare La Promessa, Pia ha ricevuto un aiuto inaspettato da Gregorio, il maggiordomo del palazzo, che ha dichiarato di essere il padre del bambino. L'uomo ha sposato Pia senza neanche conoscerla, ma presto si è rivelato violento e pericoloso. Pia è stata avvelenata con la cicuta da suo marito e si è salvata appena in tempo. Attualmente, Gregorio si trova in carcere e sta scontando la sua pena per il grave reato commesso.