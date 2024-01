L'azienda specializzata nel settore delle spedizioni Brt ha avviato recentemente una campagna di assunzione per assumere degli addetti commerciali, un coordinatore dei trasportatori, un analista delle vendite e un esperto tributario. Gli annunci non riportano una data di scadenza per inoltrare il curriculum online.

Brt cerca un addetto commerciale

Gli addetti commerciali che verranno assunti da Brt si occuperanno di definire i fabbisogni del cliente, proporre l'offerta più adatta e mostrare i prezzi disponibili.

La persona più indicata per questa mansione dovrà essere diplomata o laureata, inoltre dovrà conoscere la zona di lavoro ed è preferibile che abbia una qualche esperienza in ruoli simili.

L'azienda offre uno stipendio fisso più una provvigione che varia in base ai risultati mensili e un contratto a tempo pieno dal lunedì al venerdì. I nuovi assunti lavoreranno nelle sedi di Cazzago San Martino, Pomezia, Milano e Crespina.

Il ruolo di coordinatore dei trasportatori

Il coordinatore dei trasportatori che verrà assunto da Brt formerà i nuovi spedizionieri, ne controllerà l'operato e gestirà gli aspetti amministrativi.

Per partecipare alla selezione occorre avere un diploma e un'adeguata conoscenza delle tratte stradali assegnate ai trasportatori.

Il nuovo dipendente svolgerà un lavoro full-time, non lavorerà nel weekend e percepirà una retribuzione consona alla sua esperienza nel ruolo.

Il soggetto assunto verrà inserito nella filiale di Marcianise.

L'analista delle vendite

L'analista delle vendite che sarà assunto dall'azienda analizzerà il fatturato, le abilità degli addetti commerciali, individuerà nuove aree d'affari e progetti da realizzare.

Per esercitare questo compito sarà necessario avere una laurea economica o in ambito IT, un'esperienza di almeno quattro anni nel campo, la conoscenza dell'inglese e del programma Sales force.

Il soggetto assunto lavorerà presso la sede centrale di Bologna.

L'esperto tributario

L'esperto tributario assunto dall'azienda esaminerà i documenti fiscali ed economici dei fornitori per correggere le eventuali inadempienze.

Lo specialista necessario a Brt deve avere una laurea in giurisprudenza o economia, almeno due anni di esperienza presso studi commerciali, l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e la conoscenza della lingua inglese.

L'inquadramento avverrà a Bologna e sarà a tempo indeterminato.

L'invio del cv online per Brt

Per inoltrare il cv online e candidarsi alle offerte di lavoro di Brt, occorre accedere alla piattaforma web aziendale delle carriere. Per farlo basterà digitare "Brt lavora con noi" su un motore di ricerca e cliccare il corrispondente collegamento per trovarsi all'interno di tale portale.

Non resta poi che cliccare su "Guarda le selezioni aperte" per avere l'elenco delle posizioni aperte, scegliere la preferita e poi è possibile procedere alla candidatura.