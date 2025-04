SiPosta, franchising di posta privata, ricerca addetti commerciali e postini per assunzione a tempo indeterminato presso le sue agenzie su tutto il territorio nazionale.

I candidati per la posizione di addetto commerciale dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, mentre per gli aspiranti portalettere non è richiesto alcun titolo di studio. Per entrambe le posizione non è richiesta una precedente esperienza nel ruolo.

La domanda, per la quale non è indicata una data di scadenza, dovrà essere inviata on line attraverso il sito web aziendale.

Requisiti per le assunzioni come postini di SiPosta

Per candidarsi alla posizione di postino, non è richiesto un titolo di studio minimo e neanche un limite di età entro il quale ci si può candidare. Unici requisiti richiesti sono:

Possesso della patente di guida;

Idoneità alla guida del mezzo aziendale con il quale verrà consegnata la corrispondenza;

Conoscenza del territorio urbano relativamente alla sede presso la quale sarà effettuata l’assunzione.

Non si richiede una precedente esperienza maturata nel ruolo.

Una volta superata la selezione, i candidati ritenuti idonei saranno assunti, dopo il superamento di un periodo di prove, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Requisiti richiesti per gli addetti commerciali

Per i candidati alla posizione di addetto commerciale sono richiesti i seguenti requisiti:

Età compresa tra i 25 e i 45 anni;

Possesso del diploma di scuola superiore secondaria in qualsiasi indirizzo.

Anche per questa posizione non si richiede una precedente esperienza lavorativa nel settore.

Dopo una formazione iniziale e superato un periodo di prova, ai candidati ritenuti idonei sarà offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevede un trattamento economico in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Commercio.

Come fare domanda

Per entrambe le Offerte di lavoro, la domanda dovrà essere inviata on line attraverso la procedura predisposta sul sito web aziendale di SiPosta, per accedere al quale basterà ricercare “SiPosta” su un qualsiasi motore di ricerca.

Una volta effettuato l’accesso al sito, bisognerà selezionare la voce “Contatti” per accedere alla sezione “Lavora con noi”, dove si potrà prendere visione di tutte le informazioni relative alle posizioni aperte.

Una volta scelta quella di proprio interesse sarà possibile compilare il form predisposto per l’inserimento del curriculum vitae.

Non è indicata una data di scadenza per l’invio della candidatura, mentre le assunzioni saranno effettuate in base alle esigenze delle singole agenzie.

Le attività del franchising di posta privata SiPosta

SiPosta è un franchising di posta privata che opera con sportelli diffusi, secondo quanto riportato sul sito aziendale, sul 70% del territorio nazionale.

I servizi proposti, che costituiranno le mansioni degli addetti commerciali, comprendono:

Servizi postali relativamente alla spedizione e alla ricezione, nazionale e internazionale, di corrispondenza e pacchi;

Servizi pagamento bollette e ricariche;

Noleggio auto a lungo termine;

Servizi finanziari quali mutui, finanziamenti e prestiti;

Servizi di assicurazione auto, casa e salute;

Disclaimer: Blasting News seleziona liberamente e senza alcun contatto con le aziende le offerte di lavoro da presentare ai propri lettori. Blasting News non riceve incentivi economici dalle aziende citate. Questi articoli non sono contenuti sponsorizzati.