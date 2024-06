Amazon ha aggiornato le offerte di lavoro disponibili sul suo sito ufficiale. Attualmente sta cercando magazzinieri da assumere mediante agenzie di lavoro in diverse regioni d'Italia, da nord a sud. Per candidarsi in questo ruolo non è necessario aver maturato esperienza lavorativa dal momento che l'azienda, come riportato sul sito, fornirà alle risorse un'adeguata formazione utile a svolgere il lavoro richiesto. Inoltre non è indicato neanche un titolo di studio necessario per partecipare alle selezioni.

Offerte di lavoro per magazzinieri: tra i requisiti richiesti vi è la conoscenza della lingua italiana

Le figure selezionate da Amazon ricopriranno il ruolo di magazziniere e saranno impegnate nelle operazioni di smistamento dei pacchi della società. Tra le altre mansioni: riceveranno la merce in entrata nel magazzino, classificando i pacchi in base alle dimensioni e alla destinazione, risolveranno gli imprevisti per garantire le consegne alla clientela nei tempi previsti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Per candidarsi non è richiesto un particolare titolo di studio oppure esperienza lavorativa in quanto l'azienda provvederà a fornire una formazione sul posto di lavoro. Per questo ruolo è necessario essere motivati e avere un'ottima conoscenza della lingua italiana.

Inoltre è richiesta disponibilità a lavorare su turnazione diurna e notturna.

Selezioni e sedi disponibili per il ruolo di magazziniere in Amazon

Per partecipare alle selezioni di Amazon è necessario recarsi sul sito ufficiale della società nella sezione dedicata alle carriere. Dopo aver scelto la sede a cui si è interessati, sarà possibile inviare la candidatura online.

Amazon ricontatterà poi gli aspiranti per effettuare un colloquio di 15 minuti in video chiamata.

Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato mentre le sedi disponibili sono: Calderara di Reno e Crespellano (Bologna), Parma, Trento, Verona, Venezia, Santarcangelo di Romagna (Rimini), Fiume Veneto (Friuli Venezia Giulia), Vigonza (Padova), Tavagnacco (Udine), Vicenza, Riese Pio X - Castelfranco Veneto, Alessandria, Milano, Genova, Pioltello, Rovido Industriale e Mezzate (Milano), Burago di Molgora (Monza Brianza), Brandizzo e Grugliasco (Torino), Castegnato (Brescia), Origgio (Varese), Cagliari, Roma, Roma Magliana e Pomezia (Roma), Soccorso (Perugia), Montacchiello (Pisa), San Giovanni Teatino (Chieti), Calenzano (Firenze), Cisterna di Latina e Camerano (Ancona).