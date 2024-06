La società Anas, appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato, sta cercando personale. Anas assume impiegati per diversi ruoli professionali come: ingegnere impiantista junior, direttore lavori e ispettore di cantiere. Tutte le selezioni citate prevedono un contratto di lavoro a tempo indeterminato, invece la scadenza per inviare la candidatura online è fissata al 30 giugno 2024.

Anas assume ingegneri da impiegare in Lazio

Per la figura di ingegnere impiantista junior viene richiesta ai candidati una laurea in ingegneria in uno dei seguenti indirizzi: elettronica, aerospaziale, energetica, elettrica e meccanica.

Oltre al titolo di studio è necessario aver maturato almeno due anni di esperienza lavorativa nel medesimo ambito con le relative conoscenze tecniche del settore. La sede del lavoro è Roma.

Opportunità di lavoro in Sardegna per direttore lavori e ispettore di cantiere

Tra le altre Offerte di lavoro di Anas ritroviamo quelle indirizzate ai direttori lavori e ispettori di cantiere. I direttori lavori assicurano il coordinamento e la supervisione dell’attività dell’ufficio. Per svolgere tale mansione è richiesto il possesso di una laurea in ingegneria edile o civile, ambiente e territorio, trasporti, infrastrutture. Inoltre gli aspiranti devono avere almeno cinque anni di esperienza nel medesimo ambito con abilitazione all'esercizio della professionale.

La sede del lavoro è Sassari.

Un'altra opportunità di lavoro in Sardegna (in questo caso non è specificata la provincia) è quella per ispettori di cantiere. In questo caso i requisiti richiesti sono: diploma di geometra o titolo equipollente, laurea in ingegneria (in uno degli indirizzi sopracitati) o in architettura; esperienza lavorativa di almeno tre anni in cantieri civili con le relative conoscenze del settore.

Altre offerte di lavoro Anas e come inviare la domanda

Oltre alle richieste di lavoro già descritte Anas ha aperto le posizioni anche per: geotecnico, specialista collaudi, direttore operativo e profili amministrati e di supporto tecnico per categorie protette in diverse sedi del territorio italiano. Per visionare tutti i dettagli e candidarsi è necessario recarsi sul sito di Anas nella sezione dedicata alle carriere e poi cliccare su "Ricerche in corso". Per inviare la domanda bisogna fare l'iscrizione o l'accesso mediante le proprie credenziali.