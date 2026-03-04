La NASCAR Cup Series fa tappa in Arizona per il quarto appuntamento stagionale, in programma questo fine settimana ad Avondale, presso il Phoenix Raceway. Dopo il tris storico conquistato da Tyler Reddick al Circuit of The Americas, il pilota del 23XI Racing punta a un poker inedito sul catino da una miglio che ha ospitato le finali dei Playoff dal 2020 al 2025.

Il calendario e la sede di gara

Il Phoenix Raceway torna protagonista con la Cup Series in primavera. Nonostante la finale stagionale sia stata spostata a Homestead‑Miami, il deserto di Avondale ospiterà due gare: quella primaverile, valida per la Chase, e quella autunnale, prima delle tappe di Talladega, Martinsville e Miami.

La classifica piloti prima di Phoenix

Tyler Reddick guida la classifica con 186 punti, con un vantaggio di 70 lunghezze su Bubba Wallace (116). Seguono Chase Elliott (114) e Ryan Blaney (100). Shane van Gisbergen è quinto con 90 punti, a pari merito con Joey Logano. Completano la top ten Daniel Suárez (87), A.J. Allmendinger (86), Michael McDowell (83) e Carson Hocevar (82).

IndyCar Series al fianco della Cup Series

Il weekend di gare sarà arricchito dalla presenza della NTT IndyCar Series, che scenderà in pista sabato. Le stock car della Cup Series, invece, correranno domenica. Si tratta di un ritorno significativo per la IndyCar, assente a Phoenix dal 2018, che torna a condividere il palcoscenico con la NASCAR in un fine settimana ricco di spettacolo per gli appassionati.

Attesa per un evento intenso

Il Phoenix Raceway si prepara a un fine settimana intenso, con la Cup Series pronta a scrivere un nuovo capitolo della stagione e Tyler Reddick a caccia di un’impresa storica. La presenza dell’IndyCar aggiunge ulteriore fascino a un evento già di per sé significativo.