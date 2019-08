Tragedia nella notte tra il 26 e il 27 agosto a Piano di Sorrento, dove un giovane ha perso la vita dopo esser precipitato nel vuoto sotto gli occhi dell'ex fidanzata e di alcuni amici. I funerali del trentottenne si svolgeranno domattina alle ore 9.00 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Galatea a Mortora.

Il "tragico volo" nel Vallone dei Mulini

Si chiamava Vincenzo De Lucia ed aveva soltanto 38 anni l'uomo che questa notte ha tragicamente perso la vita mentre si trovava a Piano di Sorrento in compagnia della fidanzata e di alcuni amici.

Il giovane sarebbe improvvisamente precipitato nel Vallone dei Mulini (nei pressi di Piazza Tasso), ma nessuno dei presenti è riuscito a comprendere esattamente se si sia trattato di un gesto volontario o di una tragica fatalità.

A lanciare l'allarme, l'ex fidanzata di Vincenzo, che ha immediatamente allertato le autorità competenti, giunte sul luogo della tragedia alcuni minuti dopo. Per il giovane, sfortunatamente, non vi è stato nulla da fare: il suo corpo giaceva esanime in fondo ad un impervio dirupo dopo un volo di diversi metri.

Il recupero della salma e il giallo sulla caduta

A raggiungere il Vallone dei Mulini, non soltanto i Carabinieri, ma anche i Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato fondamentale per il recupero del cadavere: gli uomini del 115, nonostante le evidenti difficoltà legate alle caratteristiche impervie del Vallone dei Mulini, sono riusciti a calarsi nel burrone servendosi di un carro gru e a recuperare la salma del trentottenne (poi riportata a livello della strada) mediante un verricello.

Sul posto anche i Carabinieri, che hanno provveduto ad inviare un’informativa alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e ad effettuare i primi rilievi del caso.

Sarà compito delle Forze dell'Ordine comprendere cosa abbia spinto Vincenzo in quel posto a notte fonda e soprattutto determinare l'esatta dinamica del sinistro. Al momento gli inquirenti stanno lavorando strenuamente per comprendere se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario: non si esclude, dunque, nemmeno l'ipotesi suicidio.

Il ritratto di Vincenzo e le esequie

Il trentottenne era originario di Piano di Sorrento, dove lavorava in un noto locale della zona.

Figlio di un ex poliziotto, ormai in pensione, Vincenzo era molto conosciuto in zona ed apparteneva ad una famiglia per bene, oltre che molto stimata in città.

Le esequie sono fissate per domani mattina (28 agosto), ore 9.00, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Galatea a Mortora, dove amici e parenti si stringeranno intorno al dolore che ha colpito la famiglia De Lucia e potranno salutare il giovane per l'ultima volta.