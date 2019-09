La pizza sarà la regina indiscussa a Napoli da venerdì 13 a domenica 22 settembre. Il Lungomare Caracciolo, infatti, farà da sfondo alla 9ª edizione del Napoli Pizza Village (NPV). I numeri parlano da soli: l’anno scorso più di un milione i visitatori presenti e 34 le pizze sfornate al minuto, mentre quest’anno l’area dedicata alla manifestazione sarà di 30.000 mq. Il premio come miglior Food Festival al mondo al The FestX Awards 2018 di Las Vegas è, poi, un altro fiore all’occhiello della kermesse.

Che è rigorosamente plastic-free, in ossequio a quella sensibilità green che, sempre di più, sta guadagnando consensi tra la gente. Una manifestazione in cui troveranno posto - oltre alle prelibatezze proposte dalle 45 pizzerie presenti, tra cui Sorbillo - anche dibattiti, iniziative didattiche, con Pizza Class e Pizza Kid, ma anche competitive come il Mondiale del Pizzaiolo (dal 16 al 18 settembre).

Non mancherà nemmeno l’intrattenimento, che sarà curato anche quest’anno dalla radio ufficiale dell’evento RTL 102.5 dal palco principale del Napoli Pizza Village. Tra gli ospiti che calcheranno il palco sul Lungomare Caracciolo, Arisa, Enzo Gragnaniello e tanti altri. Da ricordare, inoltre, che chi comprerà il ticket menu del Pizza Village avrà diritto anche ad un coupon per un ingresso gratuito al 92° Derby Italiano del Trotto memorial Luciano De Crescenzo, in programma domenica 22 settembre dalle ore 18.00 all'Ippodromo di Agnano di Napoli (fino ad esaurimento della disponibilità dei posti).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Le pizzerie presenti, il Mondiale del pizzaiolo e NPV Kids al Napoli Pizza Village

Saranno 45 le pizzerie in scena al Napoli Pizza Village: da sottolineare la presenza, tra l’altro, di Sorbillo, di Concettina ai Tre Santi, di Di Matteo e di Pellone. Oltre alla Marinara, alla Margherita e alla Specialità – una pizza, quest'ultima, che costituisce il biglietto da visita distintivo di ciascuna pizzeria presente - ogni pizzeria proporrà una personale interpretazione di una pizza con un ingrediente particolare: il prosciutto cotto.

Lodevole anche l’attenzione riservata ai celiaci: la pizzeria Il Guappo Amoriello sfornerà, infatti, anche una pizza senza glutine. È possibile acquistare il ticket menu anche online sul sito del Napoli Pizza Village, in modo da saltare la fila alle casse: costa 12 euro e comprende bibita, pizza, caffè e gelato o dolce.

Dal 16 al 18 settembre spazio nell'ambito del NPV, inoltre, alla 18ª edizione del Mondiale del Pizzaiolo, che avrà luogo nello Stadio della Pizza sul Lungomare Caracciolo. Saranno oltre 600 i pizzaioli provenienti da più di 40 Paesi a sfidarsi nell’ambito di un campionato che si articola in 11 sezioni.

Inoltre, durante il Napoli Pizza Village non mancheranno l’animazione a tema e i laboratori ludico-didattici di NPV Kids.

L’intrattenimento: i cantanti presenti al Napoli Pizza Village

Al Napoli Pizza Village l’accesso al villaggio ed a tutti gli eventi è gratuito. Anche quest’anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell food festival e curerà l’intrattenimento in scena sul palco principale della manifestazione.

Presenti ogni sera gli artisti più acclamati del momento, ma anche esponenti della musica e della cultura made in Campania.

Venerdì 13 settembre si esibirà Clementino. Sabato 14 settembre a calcare il palco del Napoli Pizza Village saranno, tra gli altri, Arisa ed Enzo Gragnaniello. Domenica 15 settembre ospiti sul palco del NPV saranno anche Achille Lauro/Joey e Rocco Hunt. Lunedì 16 settembre si esibiranno, tra gli altri, The Kolors/Joey, ma anche Tony Esposito. Martedì 17 settembre gli ospiti principali al NPV saranno Edoardo Bennato/Cristiano Malgioglio. Mercoledì 18 settembre ci sarà, tra l'altro, la performance di Dolcenera, Giovedì 19 settembre spazio, tra gli altri, a Boomdabash. Venerdì 20 settembre ecco, tra gli altri, Enrico Nigiotti/Bianca Atzei. Sabato 21 settembre Mahmood si esibirà sul palco del NPV. Domenica 22 settembre, infine, al NPV, tra gli altri, Anastasio/Alfa. Per informazioni dettagliate sul programma della manifestazione è possibile consultare il sito web del Napoli Pizza Village.