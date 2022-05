Dopo due anni di stop legato alla pandemia da Covid, ritorna sul lungomare di Napoli la kermesse BaccalàRe. Si tratta di una manifestazione gastronomica che durerà dal 27 maggio al 5 giugno, in cui sarà protagonista uno dei prodotti ittici più amati: il baccalà.

Torna l'evento dedicato al baccalà

BaccalàRe, giunto alla sua quinta edizione, si terrà sul lungomare della città partenopea dal 27 maggio al 5 giugno. Con la fine dello stato di emergenza legato alla pandemia, i napoletani e i turisti potranno ritornare a godere delle eccellenze gastronomiche tipiche della città attraverso gli eventi a loro dedicati.

In questa occasione il baccalà sarà il prodotto a cui si ispireranno i partecipanti dei vari stand gastronomici presenti all'evento per la preparazione di succulente pietanze da proporre al pubblico. Tale pesce sarà oggetto di rielaborazioni e rivisitazioni che ne esalteranno il sapore. Il baccalà è un alimento ricco di proteine e con un ridotto apporto calorico e proprio per questo motivo uno degli alimenti simbolo della dieta mediterranea: si tratta di un merluzzo conservato sotto sale e successivamente essiccato.

Il lungomare Caracciolo sarà per 10 giorni la location delle varie cucine degli stand vista mare. Per tutta la durata della manifestazione ci saranno molteplici attività, infatti il calendario 2022 è ricco di appuntamenti tra cui show dinner, degustazioni culinarie e musica da vivo, che coinvolgeranno e intratterranno tutti i partecipanti.

L'obiettivo degli organizzatori sarebbe quello di superare la quota di 400mila visitatori. A deliziare i palati dei visitatori in questa edizione ci saranno 10 importanti ristoranti napoletani.

Questa del 2022 avrà una serie di innovazioni che permetteranno di presentare un prodotto tipico della cucina partenopea in tantissime versioni senza però mai perdere di vista la tradizione.

L'evento sarà anche l'occasione per far incontrare le istituzioni e tutti gli addetti ai lavori che hanno permesso di dare uno slancio importante al territorio. Quest’anno, la manifestazione, ha il patrocinio del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, della Regione Campania, della Citta Metropolitana e del Comune di Napoli.

È già in cantiere anche la kermesse che partirà il prossimo anno, ma che a differenza dell'edizione corrente, sarà itinerante. In tale circostanza gli stand verranno proposti anche in altri luoghi, fra i quali Barcellona, Cannes e Lisbona.